Экс-управляющий аквапарка в Омске все-таки отправится в тюрьму из-за смерти школьника

Как установил суд, управляющий не обеспечил безопасные условия для отдыхающих в аквапарке. В день трагедии в аквапарке находилось более 100 посетителей, но спасатели не были официально трудоустроенными, не прошли обучение и не проводили инструктаж по технике безопасности.