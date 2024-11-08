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Posted 8 ноября, 11:54

Published 8 ноября, 11:54

Modified 8 ноября, 11:56

Updated 8 ноября, 11:56

Экс-управляющий аквапарка в Омске все-таки отправится в тюрьму из-за смерти школьника

Экс-управляющий аквапарка в Омске все-таки отправится в тюрьму из-за смерти школьника

8 ноября 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney.
Судебный процесс по делу о гибели подростка в аквапарке завершился осуждением экс-управляющего, который не обеспечил должный контроль за безопасностью.

В Омске завершился судебный процесс по делу об утоплении 14-летнего мальчика в аквапарке. Бывший управляющий базы отдыха, признанный виновным в трагедии, получил окончательное наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Как установил суд, управляющий не обеспечил безопасные условия для отдыхающих в аквапарке. В день трагедии в аквапарке находилось более 100 посетителей, но спасатели не были официально трудоустроенными, не прошли обучение и не проводили инструктаж по технике безопасности.

По иску родителей погибшего ООО «Родонит» выплатило компенсацию в размере 3 млн рублей за причиненный моральный вред. На предварительном следствии и в суде бывший управляющий не признал вину, утверждая, что ответственность лежит на педагогах, не обеспечивших должного контроля за детьми.

Адвокат осужденного обжаловал решение суда, но кассационная инстанция подтвердила законность осуждения и справедливость назначенного наказания.

Напомним, что ранее прокуратура передала в суд дело против бывшего руководителя регионального отделения Красного Креста. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и присвоении средств, предназначенных для помощи погорельцам.

Бывшего главу омского отделения Красного креста будут судить за мошенничество
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Безопасность#Дети#Обучение#Компенсация#Новости#Спасатели#Аквапарк#Адвокат#Педагоги#Моральный вред#Утопление#Судебный процесс
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