Экс-управляющий аквапарка в Омске все-таки отправится в тюрьму из-за смерти школьника

Posted 8 ноября, 11:54
Published 8 ноября, 11:54
Modified 8 ноября, 11:56
Updated 8 ноября, 11:56
В Омске завершился судебный процесс по делу об утоплении 14-летнего мальчика в аквапарке. Бывший управляющий базы отдыха, признанный виновным в трагедии, получил окончательное наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Как установил суд, управляющий не обеспечил безопасные условия для отдыхающих в аквапарке. В день трагедии в аквапарке находилось более 100 посетителей, но спасатели не были официально трудоустроенными, не прошли обучение и не проводили инструктаж по технике безопасности.
По иску родителей погибшего ООО «Родонит» выплатило компенсацию в размере 3 млн рублей за причиненный моральный вред. На предварительном следствии и в суде бывший управляющий не признал вину, утверждая, что ответственность лежит на педагогах, не обеспечивших должного контроля за детьми.
Адвокат осужденного обжаловал решение суда, но кассационная инстанция подтвердила законность осуждения и справедливость назначенного наказания.
Напомним, что ранее прокуратура передала в суд дело против бывшего руководителя регионального отделения Красного Креста. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и присвоении средств, предназначенных для помощи погорельцам.