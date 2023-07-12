Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Изображение материала

Семья утонувшего ребенка в омском аквапарке получила три миллиона компенсации

12 июля 2023, 08:45
Фото: Город55
иллюстрация
Родные подростка долгое время не могли получить компенсацию морального вреда.

В пресс-службе прокуратуры рассказали последнюю информацию о судебных разбирательствах, возникших после трагедии в аквапарке на базе отдыха «Политотдел». Семья утонувшего ребенка наконец получила денежную компенсацию причиненного морального вреда.

В декабре прошлого года суд обязал компанию ООО «Родонит» выплатить потерпевшим сумму в размере три млн рублей, но никаких денег им не предоставляли. Уже в феврале 2023 года данные об этом получили судебные приставы, но это не давало результатов. В связи с чем к делу подключилась прокуратура.

Однако, как выяснилось позже, у «Родонита» не было собственных активов и имущества, чтобы взыскать что-либо, а все имущество, в том числе оборудование аквапарка, компания брала в аренду.

«После вмешательства в ситуацию прокуратуры Любинского района Омской области денежные средства от собственника имущественного комплекса базы отдыха в полном объеме поступили на расчетный счет „Родонит“ для направления пострадавшим», — рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело управляющего базы отдыха «Политотдел» («в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) еще рассматривают в суде.

Напомним, что в мае прошлого года на базу отдыха в Любинском районе приехал класс вместе с взрослыми сопровождающими. Один из школьников 14 лет утонул во время скатывания с горки. Известно, что мальчик не умел плавать.

Управляющий базы отдыха под Омском ответит за смерть ребенка в бассейне
Узнать подробнее
В омском аквапарке захлебнулся 14-летний школьник
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Происшествия#Дети
Подпишитесь
Регион вымирает. В Омской области за полгода скончалось более 12 тысяч человек
Сегодня, 09:26
Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге
Сегодня, 06:22
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Сегодня, 10:16
«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
Сегодня, 04:50
В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области
Сегодня, 07:40
В Омске скончался социолог и директор «ГЕПИЦентра 2» Вадим Дрягин
Сегодня, 10:45