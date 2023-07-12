Семья утонувшего ребенка в омском аквапарке получила три миллиона компенсации

В декабре прошлого года суд обязал компанию ООО «Родонит» выплатить потерпевшим сумму в размере три млн рублей, но никаких денег им не предоставляли. Уже в феврале 2023 года данные об этом получили судебные приставы, но это не давало результатов. В связи с чем к делу подключилась прокуратура.