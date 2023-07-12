Семья утонувшего ребенка в омском аквапарке получила три миллиона компенсации

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В пресс-службе прокуратуры рассказали последнюю информацию о судебных разбирательствах, возникших после трагедии в аквапарке на базе отдыха «Политотдел». Семья утонувшего ребенка наконец получила денежную компенсацию причиненного морального вреда.
В декабре прошлого года суд обязал компанию ООО «Родонит» выплатить потерпевшим сумму в размере три млн рублей, но никаких денег им не предоставляли. Уже в феврале 2023 года данные об этом получили судебные приставы, но это не давало результатов. В связи с чем к делу подключилась прокуратура.
Однако, как выяснилось позже, у «Родонита» не было собственных активов и имущества, чтобы взыскать что-либо, а все имущество, в том числе оборудование аквапарка, компания брала в аренду.
«После вмешательства в ситуацию прокуратуры Любинского района Омской области денежные средства от собственника имущественного комплекса базы отдыха в полном объеме поступили на расчетный счет „Родонит“ для направления пострадавшим», — рассказали в надзорном ведомстве.
Уголовное дело управляющего базы отдыха «Политотдел» («в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) еще рассматривают в суде.
Напомним, что в мае прошлого года на базу отдыха в Любинском районе приехал класс вместе с взрослыми сопровождающими. Один из школьников 14 лет утонул во время скатывания с горки. Известно, что мальчик не умел плавать.