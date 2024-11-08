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Аквапарк

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2024
Экс-управляющий аквапарка в Омске все-таки отправится в тюрьму из-за смерти школьника
8 ноября, 11:54
Пока не устранят нарушения: в Омской области закрыли популярный аквапарк
15 октября, 07:36
Мэр Шелест предложил бизнес-сообществу поучаствовать в развитии парка 300-летия Омска
15 мая, 05:30
2023
Омский суд вынес приговор управляющему базы отдыха, из-за которого погиб подросток
26 декабря 2023, 12:48
2022
В скандальном омском аквапарке охрана избила посетителя
Охрана сломала нос мужчине, когда тот пытался подобраться ближе к сцене.
1 августа 2022, 04:15

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