Омский суд вынес приговор управляющему базы отдыха, из-за которого погиб подросток

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Расследовало дело СУ СК России по Омской области. По данным следствия, 49-летний мужчина не обеспечил отдыхающим должную безопасность, из-за чего произошел несчастный случай: 26 мая 2022 года 14-летний мальчик скатился с горки в бассейн и утонул.
В тот день в аквапарке находилось более 100 посетителей и пять инструкторов, однако последние не были официально трудоустроены не имели навыков спасения утопающих и оказания первой помощи. Кроме того, инструкторы не проводили с детьми инструктаж по технике безопасности и не давали спасательных средств.
Утонувшего мальчика обнаружили дети, приехавшие врачи не смогли его спасти и диагностировали смерть. Позже его родители заявили гражданский иск на 4 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.
Во время следствия и суда управляющий базы отдыха не признал вину, но доказательств было достаточно. Любинский районный суд признал омича виновным «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.