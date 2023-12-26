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Омский суд наказал управляющего базы отдыха, по вине которого погиб подросток

Омский суд вынес приговор управляющему базы отдыха, из-за которого погиб подросток

26 декабря 2023, 12:48
Фото: 1MI

Омский суд наказал управляющего базы отдыха, по вине которого погиб подросток

Приговор в отношении ранее судимого управляющего «Политотдела» вынес Любинский районный суд.

Расследовало дело СУ СК России по Омской области. По данным следствия, 49-летний мужчина не обеспечил отдыхающим должную безопасность, из-за чего произошел несчастный случай: 26 мая 2022 года 14-летний мальчик скатился с горки в бассейн и утонул.

В тот день в аквапарке находилось более 100 посетителей и пять инструкторов, однако последние не были официально трудоустроены не имели навыков спасения утопающих и оказания первой помощи. Кроме того, инструкторы не проводили с детьми инструктаж по технике безопасности и не давали спасательных средств.

Утонувшего мальчика обнаружили дети, приехавшие врачи не смогли его спасти и диагностировали смерть. Позже его родители заявили гражданский иск на 4 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.

Во время следствия и суда управляющий базы отдыха не признал вину, но доказательств было достаточно. Любинский районный суд признал омича виновным «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

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#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Смерть человека#Приговор#Смерть#Новости#Смерть ребенка#Бассейн#Аквапарк#Уголовное#Крытый бассейн#Анастасия Баянова
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