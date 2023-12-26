Омский суд вынес приговор управляющему базы отдыха, из-за которого погиб подросток

В тот день в аквапарке находилось более 100 посетителей и пять инструкторов, однако последние не были официально трудоустроены не имели навыков спасения утопающих и оказания первой помощи. Кроме того, инструкторы не проводили с детьми инструктаж по технике безопасности и не давали спасательных средств.