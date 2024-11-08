gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Адвокат

Выбрать дату
Ноябрь
Экс-управляющий аквапарка в Омске все-таки отправится в тюрьму из-за смерти школьника
8 ноября, 11:54
Октябрь
За особые заслуги. Омского адвоката Андрея Хабарова наградили золотой медалью
У известного юриста уже есть много почетных званий и других наград.
8 октября, 04:50
Сентябрь
Омича, жестоко убившего свою жену, будет защищать адвокат омских чиновников
23 сентября, 14:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика