Бывшего главу омского отделения Красного креста будут судить за мошенничество

По данным следователей, в 2022 года обвиняемый (тогда действующий председатель отделения) перевел на свои банковские счета 6,2 млн рублей, полученных из «Централизованной религиозной организации» в качестве помощи для погорельцев и беженцев. Это было оформлено как возврат долга по фиктивному договору займа. После этого председатель отделения сложил с себя полномочия.