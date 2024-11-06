Бывшего главу омского отделения Красного креста будут судить за мошенничество

Posted 6 ноября, 05:36
Published 6 ноября, 05:36
Modified 6 ноября, 05:58
Updated 6 ноября, 05:58
Прокуратура Омской области направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы регионального отделения Красного креста. В пресс-службе рассказали, что фигурант дела обвиняется в «мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения».
По данным следователей, в 2022 года обвиняемый (тогда действующий председатель отделения) перевел на свои банковские счета 6,2 млн рублей, полученных из «Централизованной религиозной организации» в качестве помощи для погорельцев и беженцев. Это было оформлено как возврат долга по фиктивному договору займа. После этого председатель отделения сложил с себя полномочия.
В прокуратуре уточнили, что на принадлежащие обвиняемому 28 банковских счетов наложен арест. Дело будет рассматриваться в Кировском районном суде.
Отметим, что по данным единого государственного реестра юридических лиц председателем омского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский красный крест» с 18 ноября 2019 по 5 сентября 2022 года был Алексей Козоченко. С 26 мая 2022 года он является директором автномной некоммерческой организации «Комитет защиты прав граждан».