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Posted 6 ноября, 05:36

Published 6 ноября, 05:36

Modified 6 ноября, 05:58

Updated 6 ноября, 05:58

Бывшего главу омского отделения Красного креста отдали под суд

Бывшего главу омского отделения Красного креста будут судить за мошенничество

6 ноября 2024, 05:36
Фото: 1MI.

Бывшего главу омского отделения Красного креста отдали под суд

Его обвиняют в присвоении денег, предназначенных для погорельцев.

Прокуратура Омской области направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы регионального отделения Красного креста. В пресс-службе рассказали, что фигурант дела обвиняется в «мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения».

По данным следователей, в 2022 года обвиняемый (тогда действующий председатель отделения) перевел на свои банковские счета 6,2 млн рублей, полученных из «Централизованной религиозной организации» в качестве помощи для погорельцев и беженцев. Это было оформлено как возврат долга по фиктивному договору займа. После этого председатель отделения сложил с себя полномочия.

В прокуратуре уточнили, что на принадлежащие обвиняемому 28 банковских счетов наложен арест. Дело будет рассматриваться в Кировском районном суде.

Отметим, что по данным единого государственного реестра юридических лиц председателем омского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский красный крест» с 18 ноября 2019 по 5 сентября 2022 года был Алексей Козоченко. С 26 мая 2022 года он является директором автномной некоммерческой организации «Комитет защиты прав граждан».

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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Новости#Красный Крест#Хищения
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