Омская «реновация». Ради нового микрорайона в Центральном округе снесут сотни домов

По планам городской администрации, спустя 10 лет в Центральном округе Омска появится новый квартал жилой застройки площадью не менее 300 тысяч кв. м. Про количество объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады и больницы), которые также входят в понятие «комплексного развития территории», в проекте постановления не говорится. Установлены только основные виды разрешенного использования земельных участков, которые могут быть выбраны при реализации зоны КРТ.