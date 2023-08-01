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Омская «реновация». Ради нового микрорайона в Центральном округе снесут сотни домов

1 августа 2023, 03:15
Фото: 1MI
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В Омске на Северных хотят снести 400 домов и построить на их месте новый микрорайон

Под застройку планируют отдать 28 га в границах улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная.

В Омске в зону, подлежащую комплексному развитию, собираются включить жилые кварталы в Центральном округе — в районе улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. Речь, как следует из проекта постановления городской администрации, идет о территории общей площадью 28 га.

На реализацию проекта комплексного развития территории жилой застройки отводят 10 лет. Заниматься им будет застройщик, которого планируют определить на торгах, сроки проведения аукциона пока неизвестны.

Зона комплексного развития территорииЗона комплексного развития территории
Зона комплексного развития территории
Фото: Проект постановления городской администрации
«Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области решения, указанного в пункте 1 (речь здесь как раз идет о комплексном развитии территории, — Ред.) настоящего постановления, не предусмотрена», — говорится в документе.

Под снос в зоне комплексного развития территории попадают пять многоквартирных домов. Четыре из них — на улице 14-я Северная, 151а, 2-я Совхозная, 87б, Совхозная, 101а, 14-я Северная, 151б — признаны аварийными. Один многоквартирный дом по улице 8-я Северная, 218, попавший под снос, не относится к аварийным (хотя на карте по этому адресу располагается частный дом, — Ред.).

Отдаваемый под застройку кадастровый кварталОтдаваемый под застройку кадастровый квартал
Отдаваемый под застройку кадастровый квартал
Фото: Скриншот сайта Роскадастр

Сравнять с землей также планируют более 400 частных домов. Бани, магазины, гаражи и другие нежилые здания, расположенные на этой территории, под снос не попали.

По планам городской администрации, спустя 10 лет в Центральном округе Омска появится новый квартал жилой застройки площадью не менее 300 тысяч кв. м. Про количество объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады и больницы), которые также входят в понятие «комплексного развития территории», в проекте постановления не говорится. Установлены только основные виды разрешенного использования земельных участков, которые могут быть выбраны при реализации зоны КРТ.

Среди них малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, объекты образования, культурно-досуговой деятельности, амбулаторно-поликлинического обслуживания, бытового обслуживания, магазины, гостиницы, общепит, автостоянки, спортзалы, улично-дорожная сеть и благоустройство территории.

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#Юлия Истомина#Застройка#Микрорайон#Строительство#Снос дома#Застройщик#Проект#Общество#Город#Новости#Омск
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