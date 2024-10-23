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Posted 23 октября, 12:50

Published 23 октября, 12:50

Modified 23 октября, 12:52

Updated 23 октября, 12:52

Министр транспорта РФ объявил сроки строительства аэропорта «Омск-Федоровка»

Уложатся в пятилетку. Старовойт обозначил сроки строительства аэропорта в Федоровке

23 октября 2024, 12:50
Фото: 1MI

Министр транспорта РФ объявил сроки строительства аэропорта «Омск-Федоровка»

Правительство России утвердило проект нового аэропорта в Омске, который сможет обслуживать миллионы пассажиров.

Под Омском, в Федоровке, будет построен новый международный аэропорт. Эту информацию подтвердил министр транспорта России Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Он отметил, что в ближайшие пять лет в стране планируют реконструировать и возвести как минимум 75 аэропортов.

По словам Старовойта, строительство новых воздушных портов не ограничится только Омском. Планы также касаются других регионов, таких как Шикотан, Иркутск и Новороссия. Кроме того, в этом году планируется открытие новых аэровокзалов в таких регионах, как Ставрополь, Байкал и Магадан.

Министр подчеркнул, что без должного развития авиационной инфраструктуры невозможно обеспечить рост авиационной доступности для населения. Особенно это актуально для Омска, где местные власти не раз указывали на ограничения, связанные с существующим аэропортом Омск-Центральный, что сдерживало развитие авиасообщения в регионе. Новый аэропорт, который планируется завершить к концу 2028 года, будет способен обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.

Важно отметить, что в рамках Петербургского международного экономического форума в июне было подписано важное соглашение между правительством Омской области и холдингом «Аэропорты России». В соответствии с этим соглашением, инвесторы планируют вложить около 43 млрд рублей в реализацию проекта нового аэропорта.

Напомним, что ранее ОАО «Омский аэропорт» разместило на сайте госзакупок заявку на поиск подрядчика для ежедневной уборки территории у пассажирского здания и международного сектора.

Шесть миллионов в год: омский аэропорт начал поиски подрядчика для уборки территории
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Инвестиции#Строительство#Аэропорт#Новости#Омский аэропорт#Инвесторы
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