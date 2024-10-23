Уложатся в пятилетку. Старовойт обозначил сроки строительства аэропорта в Федоровке

Министр подчеркнул, что без должного развития авиационной инфраструктуры невозможно обеспечить рост авиационной доступности для населения. Особенно это актуально для Омска, где местные власти не раз указывали на ограничения, связанные с существующим аэропортом Омск-Центральный, что сдерживало развитие авиасообщения в регионе. Новый аэропорт, который планируется завершить к концу 2028 года, будет способен обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.