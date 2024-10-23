Уложатся в пятилетку. Старовойт обозначил сроки строительства аэропорта в Федоровке

Posted 23 октября, 12:50
Published 23 октября, 12:50
Modified 23 октября, 12:52
Updated 23 октября, 12:52
Под Омском, в Федоровке, будет построен новый международный аэропорт. Эту информацию подтвердил министр транспорта России Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Он отметил, что в ближайшие пять лет в стране планируют реконструировать и возвести как минимум 75 аэропортов.
По словам Старовойта, строительство новых воздушных портов не ограничится только Омском. Планы также касаются других регионов, таких как Шикотан, Иркутск и Новороссия. Кроме того, в этом году планируется открытие новых аэровокзалов в таких регионах, как Ставрополь, Байкал и Магадан.
Министр подчеркнул, что без должного развития авиационной инфраструктуры невозможно обеспечить рост авиационной доступности для населения. Особенно это актуально для Омска, где местные власти не раз указывали на ограничения, связанные с существующим аэропортом Омск-Центральный, что сдерживало развитие авиасообщения в регионе. Новый аэропорт, который планируется завершить к концу 2028 года, будет способен обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.
Важно отметить, что в рамках Петербургского международного экономического форума в июне было подписано важное соглашение между правительством Омской области и холдингом «Аэропорты России». В соответствии с этим соглашением, инвесторы планируют вложить около 43 млрд рублей в реализацию проекта нового аэропорта.
Напомним, что ранее ОАО «Омский аэропорт» разместило на сайте госзакупок заявку на поиск подрядчика для ежедневной уборки территории у пассажирского здания и международного сектора.