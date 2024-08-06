gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Число домов, приговоренных к сносу ради нового ЖК в Омске, уменьшилось до 530

«Реновация по-омски»: новая зона застройки на Северных уменьшилась в полтора раза

6 августа 2024, 05:09
Фото: gorod55.ru

Число домов, приговоренных к сносу ради нового ЖК в Омске, уменьшилось до 530

Из нового проекта исчезла территория между 7-й и 3-й Северными.

В Омске в очередной раз доработали проект комплексного развития несмежных территорий жилой застройки между улицами Красный Пахарь и Герцена. Изначально речь шла о застройке территории площадью 2,2 га, гектара. Позже территория увеличилась до 28 га, потом до 43,2 га. Согласно очередной версии проекта, датированной 5 августа, ее площадь составляет всего 29,7 га: зона КРТ простирается от 16-й Северной до 7-й Северной, а не до 3-й, как раньше.

Территория, отдаваемая под КРТТерритория, отдаваемая под КРТ
Территория, отдаваемая под КРТ
Фото: Проект постановления администрации Омска

Из документа следует, что на реализацию проекта комплексного развития территории у застройщика, которого определят на торгах, будет 10 лет. В зоне КРТ находятся сотни частных домов, многоквартирные дома и нежилые здания. В общей сложности под снос попадают 532 частных дома (в предыдущей версии проекта их было 728) и 4 многоквартирных дома (их было 5). Кроме того, планируется сносить расположенные в границах зоны КРТ гаражи, бани, магазины, автомойки и шиномонтажки.

Минимальный объем строительства в новом микрорайоне, выросший было с 300 до 400 тысяч квадратных метров, теперь уменьшился до 270 тысяч. Земельные участки в границах улиц 16-я Северная, Красный Пахарь, 3-я Северная и Герцена разрешено использовать под многоквартирную застройку (малоэтажную, среднеэтажную и высотную), хранение автотранспорта, здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие, деловое управление, магазины, общепит, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, автомойки, стоянки и др.

Напомним: в августе 2023-го на роль застройщика КРТ претендовал бизнесмен Шамил Шихмирзаев, который строит ЖК «Северное сияние» на смежной территории. Позже проект отправили на доработку.

«Реновация» по-омски. 720 домов приговорили к сносу ради нового ЖК на Северных
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#КРТ
Подпишитесь
Глава минсельхоза прокомментировал скандал из-за публикаций в СМИ про фермера Руля
Вчера, 11:28
Самолеты базируются в Поповке. Названа дата запуска авиарейса Омск — Усть-Ишим
Сегодня, 02:42
Грозовая неделя: омичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях
Вчера, 13:21
В Омске выставили на торги право взять в концессию Зеленый остров
Сегодня, 07:55
Съел бы в один присест. Омичи подарили Виталию Гогунскому «блин-блинский»
Сегодня, 03:14