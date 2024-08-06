«Реновация по-омски»: новая зона застройки на Северных уменьшилась в полтора раза

Из документа следует, что на реализацию проекта комплексного развития территории у застройщика, которого определят на торгах, будет 10 лет. В зоне КРТ находятся сотни частных домов, многоквартирные дома и нежилые здания. В общей сложности под снос попадают 532 частных дома (в предыдущей версии проекта их было 728) и 4 многоквартирных дома (их было 5). Кроме того, планируется сносить расположенные в границах зоны КРТ гаражи, бани, магазины, автомойки и шиномонтажки.