«Реновация по-омски»: новая зона застройки на Северных уменьшилась в полтора раза

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:25
В Омске в очередной раз доработали проект комплексного развития несмежных территорий жилой застройки между улицами Красный Пахарь и Герцена. Изначально речь шла о застройке территории площадью 2,2 га, гектара. Позже территория увеличилась до 28 га, потом до 43,2 га. Согласно очередной версии проекта, датированной 5 августа, ее площадь составляет всего 29,7 га: зона КРТ простирается от 16-й Северной до 7-й Северной, а не до 3-й, как раньше.
Из документа следует, что на реализацию проекта комплексного развития территории у застройщика, которого определят на торгах, будет 10 лет. В зоне КРТ находятся сотни частных домов, многоквартирные дома и нежилые здания. В общей сложности под снос попадают 532 частных дома (в предыдущей версии проекта их было 728) и 4 многоквартирных дома (их было 5). Кроме того, планируется сносить расположенные в границах зоны КРТ гаражи, бани, магазины, автомойки и шиномонтажки.
Минимальный объем строительства в новом микрорайоне, выросший было с 300 до 400 тысяч квадратных метров, теперь уменьшился до 270 тысяч. Земельные участки в границах улиц 16-я Северная, Красный Пахарь, 3-я Северная и Герцена разрешено использовать под многоквартирную застройку (малоэтажную, среднеэтажную и высотную), хранение автотранспорта, здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие, деловое управление, магазины, общепит, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, автомойки, стоянки и др.
Напомним: в августе 2023-го на роль застройщика КРТ претендовал бизнесмен Шамил Шихмирзаев, который строит ЖК «Северное сияние» на смежной территории. Позже проект отправили на доработку.