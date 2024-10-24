Свадьба с печальным концом: в Омске жених обвиняется в умышленном убийстве

Конфликт произошел в одном из омских ресторанов в мае этого года. Во время свадьбы жених поссорился с гостем, который весь вечер «буянил» и оскорблял приглашенных. В итоге жених решил «вывести на свежий воздух» пьяного гостя. Но на улице произошла драка, в результате которой жених дважды ударил гостя в живот и спину. Потерпевший умер от травм через три дня в больнице.