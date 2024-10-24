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Posted 24 октября, 08:14

Published 24 октября, 08:14

Modified 24 октября, 08:16

Updated 24 октября, 08:16

В Омске жениху грозит 9 лет тюрьмы за смерть гостя на свадьбе

Свадьба с печальным концом: в Омске жених обвиняется в умышленном убийстве

24 октября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney

В Омске жениху грозит 9 лет тюрьмы за смерть гостя на свадьбе

Жениху грозит до 9 лет лишения свободы за смерть гостя, с которым он вступил в конфликт. Прокуратура настаивает на умышленном характере действий новобрачного.

33-летний мужчина может сесть на 9 лет за смерть гостя на собственной свадьбе. Прокуратура попросила суд назначить максимальное наказание, считая, что новобрачный действовал умышленно.

Конфликт произошел в одном из омских ресторанов в мае этого года. Во время свадьбы жених поссорился с гостем, который весь вечер «буянил» и оскорблял приглашенных. В итоге жених решил «вывести на свежий воздух» пьяного гостя. Но на улице произошла драка, в результате которой жених дважды ударил гостя в живот и спину. Потерпевший умер от травм через три дня в больнице.

Мужчина частично признал свою вину. Он утверждает, что пытался помочь гостю и не хотел причинить ему вреда. Однако прокуратура считает, что смерть гостя — результат умышленных действий.

Государственный обвинитель, подводя итоги прений, попросил суд учесть тяжесть преступления и назначить максимальное наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Судебное разбирательство продолжается, и в ближайшее время подсудимому будет предоставлено последнее слово, после чего суд примет решение по делу.

Напомним, что трое молодых людей обвиняются в разбое с применением электрошокера и похищении 40 000 рублей. Потерпевший утверждает, что узнал одного из них, так как они вместе отбывали наказание в колонии.

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