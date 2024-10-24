Дружба из колонии: троих омичей задержали за похищение и избиение

По словам потерпевшего, он встретил одного из нападавших на улице. Между ними произошел конфликт, который закончился дракой. Нападавшие применили электрошокер и насильно посадили его в машину. После этого его увезли на пустырь в микрорайоне «Амур-2», где продолжали его избивать и требовать деньги. Кроме того, они заставили его сожительницу перевести на карту 40 000 рублей, общаясь с ней по телефону.