Дружба из колонии: троих омичей задержали за похищение и избиение

Posted 24 октября, 06:20
Published 24 октября, 06:20
Modified 24 октября, 06:22
Updated 24 октября, 06:22
В Омске трое местных жителей — 21, 22 и 24 лет — обвиняются в разбое. Их подозревают в том, что они избили, пытали и отняли 40 000 рублей у «бывшего сокамерника».
По словам потерпевшего, он встретил одного из нападавших на улице. Между ними произошел конфликт, который закончился дракой. Нападавшие применили электрошокер и насильно посадили его в машину. После этого его увезли на пустырь в микрорайоне «Амур-2», где продолжали его избивать и требовать деньги. Кроме того, они заставили его сожительницу перевести на карту 40 000 рублей, общаясь с ней по телефону.
Вскоре после получения денег, злоумышленники скрылись. Потерпевший обратился в полицию и сообщил, что узнал одного из нападавших, так как они ранее познакомились в колонии строгого режима, где оба отбывали наказание. Полицейские быстро вышли на след преступников и задержали. Сейчас все трое находятся под арестом.
За такие преступления закон предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее городской суд рассмотрел дело шести граждан Бангладеш, незаконно проникших в Россию, и приговорил их к 10 месяцам заключения.