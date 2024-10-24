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Posted 24 октября, 06:20

Published 24 октября, 06:20

Modified 24 октября, 06:22

Updated 24 октября, 06:22

В Омске «бывшие сокамерники» устроили «разборки» на пустыре в Амуре-2

Дружба из колонии: троих омичей задержали за похищение и избиение

24 октября 2024, 06:20
Фото: 1MI

В Омске «бывшие сокамерники» устроили «разборки» на пустыре в Амуре-2

В Омске трое молодых людей обвиняются в разбое с использованием электрошокера и похищении 40 000 рублей. Потерпевший утверждает, что узнал одного из нападавших, так как они ранее отбывали наказание в колонии.

В Омске трое местных жителей — 21, 22 и 24 лет — обвиняются в разбое. Их подозревают в том, что они избили, пытали и отняли 40 000 рублей у «бывшего сокамерника».

По словам потерпевшего, он встретил одного из нападавших на улице. Между ними произошел конфликт, который закончился дракой. Нападавшие применили электрошокер и насильно посадили его в машину. После этого его увезли на пустырь в микрорайоне «Амур-2», где продолжали его избивать и требовать деньги. Кроме того, они заставили его сожительницу перевести на карту 40 000 рублей, общаясь с ней по телефону.

Фото: УМВД России по Омской области

Вскоре после получения денег, злоумышленники скрылись. Потерпевший обратился в полицию и сообщил, что узнал одного из нападавших, так как они ранее познакомились в колонии строгого режима, где оба отбывали наказание. Полицейские быстро вышли на след преступников и задержали. Сейчас все трое находятся под арестом.

За такие преступления закон предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Колония#Разбой#Наказание#Арест#Новости#Насилие#Лишение свободы#Микрорайон#Амур-2
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