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Обвинение

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Октябрь
Нож в руках знакомого: следком раскрывает детали убийства в Советском округе Омска
30 октября, 10:32
Свадьба с печальным концом: в Омске жених обвиняется в умышленном убийстве
Жениху грозит до 9 лет лишения свободы за смерть гостя, с которым он вступил в конфликт. Прокуратура настаивает на умышленном характере действий новобрачного.
24 октября, 08:14
ГК «Титан» инициировала возбуждение уголовного дела о хищении более 1,6 млрд рублей
15 октября, 08:27
Эксклюзив. Стала известна судьба омского министра Евгения Козлова, осужденного за халатность
8 октября, 04:32
«Фиктивные исследования»: омский суд вынес приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ
В Омске завершился громкий судебный процесс: бывшие сотрудники ОмГТУ признаны виновными в хищении более 1,8 млн рублей, полученных за фиктивные научные исследования.
4 октября, 10:00
Сентябрь
Совладельца «Вайлдберриз» Владислава Бакальчука задержали по подозрению в убийстве
19 сентября, 11:59
Август
Задолжал 31 миллион по налогам. В Омске арестовали имущество директора «Нефтегаза»
28 августа, 05:51
Ждет суда. Омич планировал заказное убийство жены и матери работника ради квартир
Мужчина собирался расправиться с женой и матерью своего сотрудника из-за квартир в центре города.
6 августа, 06:07
Спрятали тело в кустах. Двое омичей учинили расправу над собутыльником
Компания проводила время на берегу Иртыша, распивая алкоголь. В какой-то момент они начали конфликтовать. Ссора переросла в потасовку
2 августа, 05:45
Одежда на миллион. В Омске экс-чиновник брал щедрые взятки за покровительство
Свою вину фигуранты дела, которое уже передали в суд, признавать отказываются. У подозреваемых арестовали транспорт, счета и недвижимость.
1 августа, 08:11
Июль
Нет в стране. Омского экс-депутата Петренко осудили на 7 лет по делу о фейках
30 июля, 09:31
Необоснованно обвинили. Учитель из Омской области оспорил выговор
Тарский городской суд признал незаконным привлечение учителя физкультуры к дисциплинарной ответственности.
15 июля, 14:41
Тратили деньги на кредиты и кафе. В Омске осудят двух бизнесменов за обман дольщиков
2 июля, 05:12
Июнь
Омский экс-министр Куприянов подал апелляцию, чтобы оспорить арест
25 июня, 11:42
Март
Товара на 11 млн. Омич хранил в гараже 95 тысяч пачек контрафактного табака
Мужчина закупился контрафактным товаром для продажи и хранил его в арендованном гараже.
26 марта, 07:24
Не заметил из-за темной одежды. Омич сядет на 5 лет за смертельное ДТП с пешеходом
Пожилой пешеход скончался в больнице. Теперь водителю грозит до 5 лет тюрьмы.
18 марта, 06:12
Февраль
Дачные похитители. Рецидивистам из Омска грозит 5 лет тюрьмы за кражи у дачников
Дело одного из сообщников закрыли после его смерти.
21 февраля, 06:18
Угрожали и заставляли работать. Банда сутенеров из Омска предстанет перед судом
16 февраля, 07:48
В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова
14 февраля, 07:00
Январь
Омским операм, пытавших подозреваемых, на время следствия выдали подписку о невыезде
22 января, 10:29

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