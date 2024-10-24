gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Пьянство

Выбрать дату
2024
Свадьба с печальным концом: в Омске жених обвиняется в умышленном убийстве
Жениху грозит до 9 лет лишения свободы за смерть гостя, с которым он вступил в конфликт. Прокуратура настаивает на умышленном характере действий новобрачного.
24 октября, 08:14
Внезапный конфликт. В Солнечном 31-летняя омичка зарезала своего собутыльника
16 октября, 10:21
Жестоко избил. Суд вынес приговор омичу, убившему свою бабушку после распития акоголя
Омский областной суд назначил 15 лет лишения свободы омичу, который в состоянии опьянения до смерти избил свою бабушку.
21 июня, 07:21
С двухлетним ребенком в машине. Омские полицейские задержали пьяного водителя
Инспекторы остановили автомобиль омича на улице Съездовской, однако нарушитель попытался скрыться, а потом оказывал сопротивление полицейским.
23 мая, 13:53
В Омской области вынесли приговор водителю, который сел за руль пьяным и сбил семью
Авария произошла два года назад. Мужчина сел в неисправный автомобиль и насмерть сбил молодую пару, идущую по обочине дороги.
13 февраля, 11:09
Брат омского депутата устроил пьяную драку в ресторане и напал на росгвардейца
12 февраля, 08:56
Спецпроект
«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителе
С 31 января по 8 января вытрезвитель не пустовал ни один день: большинство омичей в отделение доставляли полицейские, но не обошлось и без парочки самообращений.
2023
8-балльные пробки, побег из окна и убийство по неосторожности. Омск сегодня
20 ноября 2023, 14:15
Оставили в беспомощном состоянии. Для омича пьяная драка закончилась переломом бедра
13 октября 2023, 11:04
Был пьян. Омича задержали за вандализм на Аллее олимпийцев
На злоумышленника составили протокол за мелкое хулиганство.
12 сентября 2023, 11:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика