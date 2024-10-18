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Posted 18 октября, 04:39

Published 18 октября, 04:39

Modified 18 октября, 04:50

Updated 18 октября, 04:50

В Омске добавят автобусов на популярный маршрут из центра на Левый берег

В Омске добавят автобусов на популярный маршрут из центра на Левый берег

18 октября 2024, 04:39
Фото: 1MI
С сегодняшнего дня на маршруте будет выполняться на 33 рейса больше.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, в Омске благодаря сообщениям жителей увеличили количество автобусов на популярном маршруте №109.

Уже с сегодняшнего дня, 18 октября, на линию будут выходить дополнительные автобусы. Всего на этом маршруте 11 автобусов большого класса — на три больше, чем раньше. Благодаря новым автобусам в течение дня будет выполняться на 33 рейса больше. В мэрии надеются, что изменения положительно повлияют на транспортную обстановку в городе.

Ранее Город55 писал о том, что во время капитального ремонта моста у Телецентра в Омске планируют отменить автобус №67. Тогда жители Левого берега забили тревогу из-за того, что с центром их свяжет только один автобус №109. Однако в администрации уверяют, что этот вопрос проходит стадию согласования.

В ожидании. Омичи снова начали бить тревогу из-за капремонта моста у Телецентра
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#Кристина Антоносян#Транспорт#Омск#Мэрия#Мост#Капитальный ремонт#Администрация#Новости#Сергей Шелест#Левый берег#Автобусы#Телецентр
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