В Омске добавят автобусов на популярный маршрут из центра на Левый берег

Posted 18 октября, 04:39
Published 18 октября, 04:39
Modified 18 октября, 04:50
Updated 18 октября, 04:50
Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, в Омске благодаря сообщениям жителей увеличили количество автобусов на популярном маршруте №109.
Уже с сегодняшнего дня, 18 октября, на линию будут выходить дополнительные автобусы. Всего на этом маршруте 11 автобусов большого класса — на три больше, чем раньше. Благодаря новым автобусам в течение дня будет выполняться на 33 рейса больше. В мэрии надеются, что изменения положительно повлияют на транспортную обстановку в городе.
Ранее Город55 писал о том, что во время капитального ремонта моста у Телецентра в Омске планируют отменить автобус №67. Тогда жители Левого берега забили тревогу из-за того, что с центром их свяжет только один автобус №109. Однако в администрации уверяют, что этот вопрос проходит стадию согласования.