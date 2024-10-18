В Омске добавят автобусов на популярный маршрут из центра на Левый берег

Уже с сегодняшнего дня, 18 октября, на линию будут выходить дополнительные автобусы. Всего на этом маршруте 11 автобусов большого класса — на три больше, чем раньше. Благодаря новым автобусам в течение дня будет выполняться на 33 рейса больше. В мэрии надеются, что изменения положительно повлияют на транспортную обстановку в городе.