В ожидании. Омичи снова начали бить тревогу из-за капремонта моста у Телецентра

Posted 14 октября, 13:05
Published 14 октября, 13:05
Modified 14 октября, 13:53
Updated 14 октября, 13:53
Капитальный ремонт моста у Телецентра все ближе, работы на объекте начнутся в середине ноября. Однако многие омичи относятся к этому с опаской: жители Левого берега боятся, что будут «отрезаны» от остальной части города, так как на время капремонта власти планируют отменить троллейбусный маршрут №67.
«Как нам ездить на работу, на учебу, когда закроют мост у телецентра? Уберут все троллейбусы и останется один 109-й автобус. Мы пешком должны ходить?» — взволнованы жители левобережья.
В городской администрации Городу55 сообщили, что сейчас разработка маршрутов и схем движения на время перекрытия моста только ведется. Тем временем до начала ремонта осталось меньше месяца.
«Вопрос на стадии согласования со всеми заинтересованными сторонами», — добавили в мэрии Омска.