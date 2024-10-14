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Posted 14 октября, 13:05

Published 14 октября, 13:05

Modified 14 октября, 13:53

Updated 14 октября, 13:53

Омичи начали волноваться из-за ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ

В ожидании. Омичи снова начали бить тревогу из-за капремонта моста у Телецентра

14 октября 2024, 13:05
Фото: 1MI

Омичи начали волноваться из-за ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ

Жители Левого берега боятся, что ремонт моста «отрежет» их от остальной части города.

Капитальный ремонт моста у Телецентра все ближе, работы на объекте начнутся в середине ноября. Однако многие омичи относятся к этому с опаской: жители Левого берега боятся, что будут «отрезаны» от остальной части города, так как на время капремонта власти планируют отменить троллейбусный маршрут №67.

«Как нам ездить на работу, на учебу, когда закроют мост у телецентра? Уберут все троллейбусы и останется один 109-й автобус. Мы пешком должны ходить?» — взволнованы жители левобережья.

В городской администрации Городу55 сообщили, что сейчас разработка маршрутов и схем движения на время перекрытия моста только ведется. Тем временем до начала ремонта осталось меньше месяца.

«Вопрос на стадии согласования со всеми заинтересованными сторонами», — добавили в мэрии Омска.
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Строительство моста#Перекрытие моста#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Ремонт моста#Мост имени 60-летия ВЛКСМ
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