В ожидании. Омичи снова начали бить тревогу из-за капремонта моста у Телецентра

Капитальный ремонт моста у Телецентра все ближе, работы на объекте начнутся в середине ноября. Однако многие омичи относятся к этому с опаской: жители Левого берега боятся, что будут «отрезаны» от остальной части города, так как на время капремонта власти планируют отменить троллейбусный маршрут №67.