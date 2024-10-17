Благоустройство на костях: обновление сквера в Омске столкнуло церковь и архитекторов

В Омской епархии хотели бы, чтобы инициаторы благоустройства все же обсудили вопрос вместе с представителями церкви, учитывая, что 20 лет назад епархия уже была участником диалога по реконструкции этого места. Ведь места захоронения — это священные места для любой культуры, в первую очередь для христианской, а хранителем этой культуры является как раз церковь. У протоиерея возникли вопросы и к функциональному наполнению планируемого благоустройства.