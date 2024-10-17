Благоустройство на костях: обновление сквера в Омске столкнуло церковь и архитекторов

Posted 17 октября, 03:00
Published 17 октября, 03:00
Modified 17 октября, 03:00
Updated 17 октября, 03:00
В августе Городу55 стало известно, что территорию вокруг КДЦ «Маяковский» ждет масштабное обновление. Владельцы здания кинотеатра — «Торговая фирма „Омь“» Ильи Иванова и Петра Варнавского — решили сделать из существующего тихого и спокойного сквера пространство с детской и спортивной площадками, сухим фонтаном и велодорожкой. Появиться они должны, напомним, на Кадышевском кладбище, на котором в советские годы и построили кинотеатр.
В материале Города55 — подробно разбираемся, что именно хотят сделать на месте сквера у Маяковского, почему эта территория довольно спорная, и за что предстоящее благоустройство критикуют представители Омской епархии и экологи.
Участок под зданием кинотеатра в самом центре Омска находится в частной собственности. Однако владельцы КДЦ решили пойти дальше и заняться благоустройством прилегающей территории, которая принадлежит муниципалитету.
Согласование проекта благоустройства пространства вблизи КДЦ «Маяковский» на Красном пути проходило совсем не гладко. Пять раз «Торговая фирма „Омь“» получала отказы от департамента архитектуры и градостроительства городской администрации из-за несоответствия проекта существующим требованиям.
Однако шестая попытка получить заветное согласование проекта благоустройства все же оказалась удачной для владельцев «Маяковского». Произошло это 29 августа.
«Проектные решения проекта благоустройства предусматривают благоустройство территории на земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:040116:2038, 55:36:040116:8, 55:36:040116:52, 55:36:040116:2039, 55:36:040116:3263, 55:36:040116:69 с размещением детской площадки и лабиринта, спортивных площадок на открытом воздухе, беговой дорожки, тротуаров из мелко-штучной бетонной плитки, а также размещение элементов благоустройства и малых архитектурных форм (далее МАФы, — прим. Ред.)», — говорится в ответе депархитектуры, подписанным директором и по совместительству главным архитектором Омска Романом Воробьевым.
В середине сентября администрация Центрального округа Омска уже выдала «ТФ „Омь“» разрешение на использование трех земельных участков под элементы благоустройства. Кстати, раньше на одном из участков, перед зданием кинотеатра, снесли кафе «Дубравушка». Оно работало вплоть до 2018 года, пока внезапно не привлекло внимание администрации и его не признали незаконной постройкой.
Использовать 9212 «квадратов» в самом центре города бизнесмены смогут целых пять лет. За это время здесь появятся массивные качели, световой портал, пергола, спорткомплекс, сухой фонтан, две детских площадки (одна из них в виде лабиринта), навес, а также велосипедная и пешеходная дорожки.
«Проект благоустройства предусматривает посадку многолетников и газона, информация о вырубке зеленых насаждений отсутствует», — уточнили в депархитектуры.
Правда, уже сейчас известно, что вырубок точно не получится избежать. Для столь большого количества МАФов потребуется много свободного места, которое в настоящий момент занимают деревья. В сентябре «Торговая фирма „Омь“» уже заходила за согласованием вырубки на «зеленую комиссию».
Добивалась компания сноса 31 дерева, 10 погонных метров акации, 80 «квадратов» поросли, а также обрезки 13 деревьев, в том числе двух абрикосов, на фоне которых омичи любят фотографироваться. Пока в этом отказали, но не исключено, что на следующем заседании «зеленой комиссии» работы разрешат провести.
Владельцы «Маяковского» не в первый раз предпринимают попытки что-то построить на этой территории. И каждый раз вокруг этой затеи возникали жаркие споры как раз из-за защиты бывшего Кадышевского кладбища.
Кадышевское кладбище организовали в середине 18-го века. Похоронены здесь те, кто строил вторую Омскую крепость — более 2000 человек. Однако просуществовало кладбище недолго, уже в 1830-х годах здесь разбили сквер, который в дальнейшем несколько раз менял названия — Городская роща, Санниковский сад, сад ВЦСПС, сад имени В. В. Куйбышева.
О расширении кинотеатра «Маяковский», напомним, говорили в начале 2000-х. В 2004 году в память о похороненных установили православный поклонный крест. В 2009-м, когда снова зашли разговоры о реконструкции КДЦ, более 100 верующих вышли на пикет против застройки и направили соответствующее письмо губернатору Омской области, мэру Омска, региональным министру культуры и прокурору. За этим последовало временное затишье.
К идее о преобразовании здания и территории возле кинотеатра снова вернулись в 2014 году. Но каждый раз бизнес сталкивался с волной возражений и призывами отдать уважение предкам, а значит отказаться от любого строительства на этой территории. Например, историк и краевед Игорь Коновалов, как пишет ИА «Омск здесь», называл строительство на месте кладбища безнравственным и незаконным.
Сейчас, в 2024-м году, планируемое благоустройство территории у КДЦ прошло мимо представителей Омской епархии, как и всех остальных горожан, чье мнение никак не учитывалось при составлении проекта.
По словам протоиерея Дмитрия Олихова, Кадышевское кладбище — одно из немногих известных мест захоронений предков в Омске, и таких мест в городе осталось не так много. Исчезали кладбища чаще всего в советское время: на Казачьем построили детскую больницу, а на Кадышевском — кинотеатр Маяковский по типовому проекту.
«Строительство на кладбищах всегда было связано с нарушениями захоронений. Представьте, ковш вычерпывал гробы покойников, их детали облачений, знаки отличия. Это всегда жутко. Мы все знаем, что здесь одно из первых кладбищ Омска, на всех картах старых здесь обозначено кладбище. Конечно, строить здесь развлекательный центр мы считаем кощунством, но советская власть, видимо, в свое время так не считала и построила», — отметил Олихов.
В Омской епархии хотели бы, чтобы инициаторы благоустройства все же обсудили вопрос вместе с представителями церкви, учитывая, что 20 лет назад епархия уже была участником диалога по реконструкции этого места. Ведь места захоронения — это священные места для любой культуры, в первую очередь для христианской, а хранителем этой культуры является как раз церковь. У протоиерея возникли вопросы и к функциональному наполнению планируемого благоустройства.
«Спортивная и детская площадки… А для кого они будет построены? Рядом нет больших жилых кварталов, вокруг одни офисные здания. Детям придется специально сюда приезжать. Кроме того, совсем рядом, на территории Успенского собора проектом благоустройства предусмотрена детская площадка. Поэтому делать еще одну детскую площадку здесь… Зачем?» — прокомментировал Дмитрий Олихов.
По уставу церкви, на старом кладбище, которое по какой-то причине оказалось забыто или перестало функционировать, можно сделать часовню для молитвы обо всех тех, кто там лежит, либо сквер, где человек сможет подумать о вечном, погулять и поразмышлять, не нарушая покой умерших людей.
При этом в епархии не возражают, если какие-то малые архитектурные формы появятся вокруг здания кинотеатра. Однако для спортивной и детской площадок однозначно нужно найти другие места.
«Развлекательное (наполнение, — прим. Ред.) в любой форме — нет. Понимаете, у нас нет какой-то чуткости. Представьте, вы родитель, знаете, что тут кладбище, и тут устроена детская площадка. Вы поведете туда ребенка? Конечно же, нет. Или спортивная площадка, турник какой-нибудь. Вы знаете, что тут лежат люди, пойдете заниматься? Нет, конечно. А зачем мы повторяем те же самые ошибки, наступаем на те же грабли, на которых когда-то наши предки плясали», — высказался протоиерей.
Есть вопросы и претензии к запланированному благоустройству и у экологов. Так, профессор ОмГУПС Сергей Костарев считает, что в Омске давно существуют проблемы с пространствами, которые по факту должны быть общественными и общедоступными, но вдруг перешли в частные руки.
«Возникает дилемма: с одной стороны, частник может на своей территории в рамках разрешенного делать все, что захочет, а с другой — к этим местам привлечено внимание людей, потому что они там выросли, ходят и воспринимают их как общественные. И вот в Омске решить вопрос с такими ситуациями до сих пор не удается», — говорит эколог.
Территория у Маяковского не стала исключением. Омичи привыкли видеть там обычный сквер, а в центре города, кстати, сейчас осталось не особо много зеленых зон. Какими будут результаты благоустройства, никто естественно не может со 100% уверенностью сказать.
«Само слово „благоустраивать“ звучит красиво. Но если мы сравним с теми результатами, которые обычно бывают в Омске, то благоустройство сводится, как правило, к существенному сокращению зеленых насаждений и к замене деревьев, кустов и цветников плиткой, какими-либо спортплощадками либо аттракционами, если пространства побольше», — отметил Сергей Костарев.
В Омске часто благоустройство стали трактовать исключительно как организацию активного отдыха, что, по мнению Костарева, неверно и слишком однобоко. Людям нужны различные типы пространства — тенистые скверики, спортивные площадки, места для прогулок, для пробежек и др.
«У тех же собственников „Маяковского“ перед глазами картина благоустройства единственная. Зачем там спортивная площадка, там что люди что ли живут вокруг? Надо понимать, что к кинотеатру вряд ли просто придет человек позаниматься спортом. Для этого есть другие более удачные места. Получается, что они реализуют функцию пространства, не ориентируясь на реальные запросы людей. А реальные запросы людей, как я понимаю, это небольшая спокойная зеленая территория, обычный сквер в центре города, которых должно быть много», — подчеркнул Костарев.
При этом в Омске постепенно стали ориентироваться на запросы людей и перед разработкой проекта благоустройства узнавать, что же действительно хотят жители и гости той или иной территории. Для этого проводят опросы, исследовательские прогулки, проектные сессии и круглые столы. Но собственники частных пространств и представители администрации пока скептически относятся к человеческому запросу. Хотя, по мнению эколога, подобная практика позволила бы избежать возникающих конфликтов и критики со стороны омичей.
«Считается, что некий архитектор лучше знает, что нужно людям, но это не так. Если бы собственники хотели сделать полезные для людей дела и получить при этом положительный пиар, мнение о себе, нужно было, конечно, узнать, что хотят видеть омичи на этом месте. И конфликта бы тогда не возникало», — добавил профессор.
***
У нас нет никаких сомнений, что владельцы кинотеатра пройдут «зеленую комиссию», и им разрешат срубить мешающие благоустройству деревья. Даже если для этого придется заходить два-три-четыре раза, так как значительных оснований для запрета у комиссии, к сожалению, нет. В конце концов, согласования проекта благоустройства в депархитектуры «Торговая фирма „Омь“» смогла добиться, пусть и с шестой попытки.
Прислушаются ли предприниматели к представителям Омской епархии и общественникам и решат пойти на диалог — большой вопрос. Город же рискует лишиться очередного знакового места и получить пространство, которое никому не было нужно, а, следовательно, станет абсолютно невостребованным и пустующим.