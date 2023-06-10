В Омске отказались называть сквер в честь митрополита Феодосия

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
В Омске топонимическая комиссия не согласовала идею назвать сквер в честь митрополита Феодосия. С таким предложением в администрацию Омска обратился местный житель Евгений Нагибин.
В администрации Центрального округа ответили, что назвать сквер рядом с КДЦ «Маяковский» именем митрополита не представляется возможным.
«Комиссией рекомендовано обсудить Вопрос увековечения имени митрополита Омского Тарского Феодосия общественностью города, администрацией округа и оформить предложение для дальнейшего рассмотрения на комиссии», — добавили в ведомстве.
Митрополит Феодосий более 25 лет возглавлял Омско-Тарскую Епархию. Он скончался в 2016 году и был похоронен в Успенском Соборе Ачаирского монастыря.
В 2019 году экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев предложил назвать одну из городских улиц именем митрополита Феодосия.