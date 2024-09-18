Возникли вопросы. Рядом с «Маяковским» в центре Омска хотят вырубить десятки деревьев

Posted 18 сентября, 09:09
Published 18 сентября, 09:09
Modified 18 сентября, 09:23
Updated 18 сентября, 09:23
Городу55 стало известно, что «Торговая фирма „Омь“», владеющая КДЦ «Маяковский», планировала срубить деревья в центре Омска. Обращение компании сегодня, 18 сентября, успели рассмотреть на очередном заседании «зеленой комиссии».
Фирма добивалась сноса 31 дерева, из них 19 с разной степенью аварийности, а также 10 пог. м акации. 13 деревьев, в том числе два абрикоса, собирались обрезать, одну ель пересадить, а 80 «квадратов» поросли тополя, вяза и кленов вырубить. Деревья мешают благоустройству территории КДЦ «Маяковский», за согласованием которого «Торговая фирма „Омь“» обращалась несколько раз. Пять раз депархитектуры при этом отклонял представленный проект благоустройства. Но шестая попытка, видимо, для компании, наконец, увенчалась успехом.
Деревья, которые хотят срубить, растут на трех участках (выделены зеленым на карте, — прим. Ред.). Земля находится в муниципальной собственности и предоставлена в пользование «Торговой фирме „Омь“».
За попавшие под вырубку деревья компания должна была выплатить восстановительную стоимость. Ее размер составил бы 322 814,42 рублей.
Однако у членов «зеленой комиссии» возникли вопросы к фирме. Поэтому обсуждение заявки решили отложить до следующего заседания. Предпринимателям же придется предоставить детальный проект озеленения и ландшафтный проект с количественным и видовым составом новых посадок. Помимо этого, будет пересмотрено количество аварийных деревьев, которые заявлены на вырубку.
Напомним, что владельцы здания в центре Омска — «Торговая фирма „Омь“» с учредителями Ильей Ивановым и Петром Варнавским — в рамках благоустройства хотят сделать рядом с КДЦ велодорожку, детскую площадку, а также спортплощадки для игры в городки, игры в шары и садовые шахматы.