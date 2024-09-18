Возникли вопросы. Рядом с «Маяковским» в центре Омска хотят вырубить десятки деревьев

Фирма добивалась сноса 31 дерева, из них 19 с разной степенью аварийности, а также 10 пог. м акации. 13 деревьев, в том числе два абрикоса, собирались обрезать, одну ель пересадить, а 80 «квадратов» поросли тополя, вяза и кленов вырубить. Деревья мешают благоустройству территории КДЦ «Маяковский», за согласованием которого «Торговая фирма „Омь“» обращалась несколько раз. Пять раз депархитектуры при этом отклонял представленный проект благоустройства. Но шестая попытка, видимо, для компании, наконец, увенчалась успехом.