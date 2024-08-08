gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В центре Омска у «Маяковского» хотят пожертвовать деревьями ради нового сквера

Все вокруг вырубят? В центре Омска у «Маяковского» планируют сделать новый сквер

8 августа 2024, 08:21
Фото: gorod55.ru

В центре Омска у «Маяковского» хотят пожертвовать деревьями ради нового сквера

Благоустройством рядом с кинотеатром решила заняться «Торговая фирма „Омь“», владельцами которой выступают бизнесмены Илья Иванов и Петр Варнавский. Проект уже несколько раз пытались согласовать в департаменте архитектуры и градостроительства.

Городу55 стало известно, что пространство рядом с КДЦ «Маяковский» в центре Омска хотят благоустроить. В качестве инициатора благоустройства выступает общество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма „Омь“», в его учредителях Илья Иванов и Петр Варнавский. К разработке проекта благоустройства бизнесмены привлекли омского архитектора Артура Оботурова.

По информации Города55, проект благоустройства территории вокруг кинотеатра «Торговая фирма „Омь“» уже несколько раз пыталась согласовать в департаменте архитектуры и градостроительства. Но пока представленные эскизы получали только критику и отправлялись на доработку.

Директор «Торговой фирмы „Омь“» Александр Завгороднев, как и архитектор Артур Оботуров не стали в разговоре с корреспондентом Города55 раскрывать подробности планируемого благоустройства.

«Пока нечего говорить, еще даже не получили согласование», — прокомментировал Завгороднев.

Бизнесменам — Илье Иванову и Петру Варнавскому — принадлежит здание кинотеатра «Маяковский», поэтому они и решили сделать рядом с ним сквер и облагородить место.

Хоть детали проекта пока и не раскрываются, в случае одобрения депархом благоустройства, центр города лишится деревьев, в том числе абрикоса, который цветет каждой весной и является местной достопримечательностью у омичей. Помимо этого, возле кинотеатра рискуют появиться летние кафе с подъездами к ним со всех сторон и велодорожка вокруг попадающей под благоустройство территории. Город55 направил официальный запрос в департамент архитектуры, чтобы выяснить нюансы проекта.

Ранее, напомним, на заседании «зеленой комиссии» разгорелись споры из-за возможной вырубки нескольких сотен деревьев на Конева. Здесь хотят построить фиджитал-центр, пожертвовав березами и тополями. Дважды члены «зеленой комиссии» высказывались против этого.

«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Бизнес#Омск#Благоустройство#Вырубка деревьев#Новости#Департамент архитектуры#Архитектура#Кинотеатр Маяковский#Вырубка#Сквер
Подпишитесь
Болото — не проблема. Омская область получит новый аэропорт в Федоровке
Сегодня, 04:02
Продавал базы в даркнете. В США задержали омского «финансиста» Павла Кублицкого
Сегодня, 05:58
Зальет все: мощнейший в мире дождевой циклон обрушится на Омскую область
Сегодня, 08:55
Тайна раскрыта: стало известно, где в Омске планируют построить межвузовский кампус
Сегодня, 10:00
YouTube все? Большинство россиян столкнулись с полной остановкой работы видеохостинга
Сегодня, 09:16