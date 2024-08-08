Все вокруг вырубят? В центре Омска у «Маяковского» планируют сделать новый сквер

Хоть детали проекта пока и не раскрываются, в случае одобрения депархом благоустройства, центр города лишится деревьев, в том числе абрикоса, который цветет каждой весной и является местной достопримечательностью у омичей. Помимо этого, возле кинотеатра рискуют появиться летние кафе с подъездами к ним со всех сторон и велодорожка вокруг попадающей под благоустройство территории. Город55 направил официальный запрос в департамент архитектуры, чтобы выяснить нюансы проекта.