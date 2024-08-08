Все вокруг вырубят? В центре Омска у «Маяковского» планируют сделать новый сквер

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Городу55 стало известно, что пространство рядом с КДЦ «Маяковский» в центре Омска хотят благоустроить. В качестве инициатора благоустройства выступает общество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма „Омь“», в его учредителях Илья Иванов и Петр Варнавский. К разработке проекта благоустройства бизнесмены привлекли омского архитектора Артура Оботурова.
По информации Города55, проект благоустройства территории вокруг кинотеатра «Торговая фирма „Омь“» уже несколько раз пыталась согласовать в департаменте архитектуры и градостроительства. Но пока представленные эскизы получали только критику и отправлялись на доработку.
Директор «Торговой фирмы „Омь“» Александр Завгороднев, как и архитектор Артур Оботуров не стали в разговоре с корреспондентом Города55 раскрывать подробности планируемого благоустройства.
«Пока нечего говорить, еще даже не получили согласование», — прокомментировал Завгороднев.
Бизнесменам — Илье Иванову и Петру Варнавскому — принадлежит здание кинотеатра «Маяковский», поэтому они и решили сделать рядом с ним сквер и облагородить место.
Хоть детали проекта пока и не раскрываются, в случае одобрения депархом благоустройства, центр города лишится деревьев, в том числе абрикоса, который цветет каждой весной и является местной достопримечательностью у омичей. Помимо этого, возле кинотеатра рискуют появиться летние кафе с подъездами к ним со всех сторон и велодорожка вокруг попадающей под благоустройство территории. Город55 направил официальный запрос в департамент архитектуры, чтобы выяснить нюансы проекта.
Ранее, напомним, на заседании «зеленой комиссии» разгорелись споры из-за возможной вырубки нескольких сотен деревьев на Конева. Здесь хотят построить фиджитал-центр, пожертвовав березами и тополями. Дважды члены «зеленой комиссии» высказывались против этого.