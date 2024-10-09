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Posted 9 октября, 07:16

Published 9 октября, 07:16

Modified 9 октября, 07:18

Updated 9 октября, 07:18

Иллюстрация

«Никому не мешали». Вдоль дороги на Левобережье Омска спилили сотни деревьев

9 октября 2024, 07:16
Фото: 1MI
Иллюстрация

На Левобережье Омска вдоль улицы 60 лет Победы внезапно спилили сотни деревьев

О новых вырубках Городу55 сообщили омичи. В мэрии уточнили, законно ли проводился снос деревьев.

Городу55 стало известно о вырубке деревьев вдоль дороги на улице 60 лет Победы. Омич, поделившийся с редакцией фотографиями, назвал эту ситуацию варварством.

«Спилили хорошие деревья, они никому не мешали, зато какое выгодное место для рекламных щитов. Хотелось бы верить, что я ошибаюсь, и вскоре на этом месте высадят новые деревья», — отметил мужчина.
Вырубка деревьев вдоль улицы 60 лет ПобедыВырубка деревьев вдоль улицы 60 лет Победы
Вырубка деревьев вдоль улицы 60 лет ПобедыВырубка деревьев вдоль улицы 60 лет Победы
Вырубка деревьев вдоль улицы 60 лет ПобедыВырубка деревьев вдоль улицы 60 лет Победы
Вырубка деревьев вдоль улицы 60 лет ПобедыВырубка деревьев вдоль улицы 60 лет Победы
Вырубка деревьев вдоль улицы 60 лет ПобедыВырубка деревьев вдоль улицы 60 лет Победы
Вырубка деревьев вдоль улицы 60 лет Победы. Фото: Предоставлено Городу55

В пресс-службе мэрии Городу55 сообщили, что в рамках нацпроекта проводится комплексное благоустройство улицы 60 лет Победы. Работы по замене деревьев вдоль дороги со стороны Кадетского корпуса «зеленая комиссия» согласовала в июне этого года. Под замену попали сразу 213 аварийных деревьев.

«В настоящее время проводится снос деревьев, далее будет производиться корчевка пней и посадка саженцев», — добавили в администрации.

Ранее Город55 рассказывал о начавшихся подготовительных работах у моста у Телецентра. Дорожники уже подготавливают строительную площадку и убирают лишнюю растительность. Ремонт моста, напомним, продлится до конца 2026 года.

Названа точная дата начала капитального ремонта моста у Телецентра
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Деревья#Жалобы#Вырубка деревьев#Новости#Снос деревьев#Зеленая комиссия
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