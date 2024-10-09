«Никому не мешали». Вдоль дороги на Левобережье Омска спилили сотни деревьев

Posted 9 октября, 07:16
Published 9 октября, 07:16
Modified 9 октября, 07:18
Updated 9 октября, 07:18
Городу55 стало известно о вырубке деревьев вдоль дороги на улице 60 лет Победы. Омич, поделившийся с редакцией фотографиями, назвал эту ситуацию варварством.
«Спилили хорошие деревья, они никому не мешали, зато какое выгодное место для рекламных щитов. Хотелось бы верить, что я ошибаюсь, и вскоре на этом месте высадят новые деревья», — отметил мужчина.
В пресс-службе мэрии Городу55 сообщили, что в рамках нацпроекта проводится комплексное благоустройство улицы 60 лет Победы. Работы по замене деревьев вдоль дороги со стороны Кадетского корпуса «зеленая комиссия» согласовала в июне этого года. Под замену попали сразу 213 аварийных деревьев.
«В настоящее время проводится снос деревьев, далее будет производиться корчевка пней и посадка саженцев», — добавили в администрации.
Ранее Город55 рассказывал о начавшихся подготовительных работах у моста у Телецентра. Дорожники уже подготавливают строительную площадку и убирают лишнюю растительность. Ремонт моста, напомним, продлится до конца 2026 года.