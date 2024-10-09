«Никому не мешали». Вдоль дороги на Левобережье Омска спилили сотни деревьев

В пресс-службе мэрии Городу55 сообщили, что в рамках нацпроекта проводится комплексное благоустройство улицы 60 лет Победы. Работы по замене деревьев вдоль дороги со стороны Кадетского корпуса «зеленая комиссия» согласовала в июне этого года. Под замену попали сразу 213 аварийных деревьев.