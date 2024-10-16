Повреждения на сетях. В Омске сразу 80 домов отключили от отопления

Сегодня, 16 октября, около 80 домов в городке Нефтяников отключили от отопления и горячей воды. Это улицы Бархатовой, Бородина, Заозёрная, Малиновского и Менделеева. Соответствующая информация размещена на сайте администрации, а в соцсетях уже начали распространяться жалобы от омичей.