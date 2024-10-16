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Posted 16 октября, 06:13

Published 16 октября, 06:13

Modified 16 октября, 06:26

Updated 16 октября, 06:26

В омских Нефтяниках в 80 домах сразу отключили горячую воду и отопление

Повреждения на сетях. В Омске сразу 80 домов отключили от отопления

16 октября 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney

В омских Нефтяниках в 80 домах сразу отключили горячую воду и отопление

Уже после пяти часов вечера должны включить горячую воду. Сейчас на месте повреждения трудятся работники.

Сегодня, 16 октября, около 80 домов в городке Нефтяников отключили от отопления и горячей воды. Это улицы Бархатовой, Бородина, Заозёрная, Малиновского и Менделеева. Соответствующая информация размещена на сайте администрации, а в соцсетях уже начали распространяться жалобы от омичей.

Фото: dom.admomsk.ru

Как сообщили Городу55 в ТГК-11, об отключении омичей предупредили заранее.

«Для устранения дефекта тепловой сети сегодня с 9.00 до 17.00 отключен подающий трубопровод Северного луча от ТЭЦ-3. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по обратному трубопроводу. О кратковременном отключении потребители были оповещены заранее», — рассказали в предприятии Городу55.

Как уже писал Город55, отопительный сезон в Омске начался с перебоями и частыми неполадками. Специалисты связывают это с высокой степенью изношенности труб и нехваткой работников на предприятиях. В мэрии надеются на поддержку федерального центра.

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#Кристина Антоносян#Омск#Нарушения#Отопление#Горячая вода#Новости#Трубопроводы#Неполадки
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