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Грузовой поезд

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Остановка поездов, внезапное отключение отопления и нападение с ножом. Омск сегодня
16 октября, 14:44
В Омске резко остановились поезда: что известно на данный момент
16 октября, 02:19
Надеялся скрыться. Омские полицейские поймали вора оборудования ремонтного поезда
Транспортная полиция задержала 33-летнего омича, подозреваемого в краже аккумулятора, который устанавливается на вагоне для перевозки стрелочных переводов.
8 июля, 11:33
2023
С тетрадью и бутылками. В Омске устроили поджог на железнодорожных путях
13 декабря 2023, 05:28
Переходил пути и погиб. В Омске пьяный мужчина попал под поезд
Машинист затормозил состав, но трагедии избежать не удалось.
2 ноября 2023, 04:14
Загадочное ДТП. Под Омском легковушка без водителя влетела в грузовой поезд
21 августа 2023, 04:12
На окраине Омска в грузовом поезде вспыхнула цистерна с газом
Пока неизвестно, по какой причине произошло возгорание.
12 июля 2023, 14:08
В Омске транспортная прокуратура выяснит, как дети попали в грузовой поезд
В данное время несовершеннолетним ничего не угрожает.
11 июля 2023, 08:19
В Любинском районе Омска грузовой поезд насмерть сбил 38-летнего мужчину
Мужчина скончался на месте происшествия.
8 июня 2023, 06:09

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