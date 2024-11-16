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Психология

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Ноябрь
«Положил женщине член на плечо». Омички рассказали о домогательствах в транспорте
16 ноября, 03:00
Когда забота душит? Психолог объяснила, чем опасна родительская гиперопека
10 ноября, 13:48
Октябрь
«Получилось дожать соперника»: тренер «Авангарда» — о победе над «Металлургом»
27 октября, 14:00
«Избил мужа и разбил машину». Нашлись новые пострадавшие от рук омского подростка
21 октября, 07:51
Астма из-за депрессии: как и почему стресс влияет на появление этой опасной болезни
15 октября, 05:24
«Копируют агрессивных родителей». Разбираемся, как решить проблему школьного буллинга
14 октября, 02:00
Как понять, что ваш ребенок столкнулся с буллингом в школе? Инструкция для родителей
7 октября, 02:00
Эксклюзив. Не знала про квадроберство: омичка с «сыном на поводке» рассказала, как все было
2 октября, 06:15
Сентябрь
Мифы о похудении за неделю: как не «сбросить» здоровье вместе с килограммами
17 сентября, 04:00
Не получится похудеть: 5 типов людей, которые не могут сбросить вес. Проверь себя
15 сентября, 14:29
Август
Как испортить ребенку первый год в школе: 5 главных ошибок родителей первоклашек
29 августа, 08:33
Детская хандра: советы омского психолога, как настроиться на учебу после лета
27 августа, 07:37
Стала известна судьба корпусов ОмГУ после переезда юристов на Фрунзе
14 августа, 08:11
Июнь
6 способов. Омичам рассказали, как смартфоны могут влиять на душевное благополучие
26 июня, 08:04
Май
Наталья Макарова официально избрана ректором Омского педагогического университета
18 мая, 04:22
Апрель
Как бороться с одиночеством в пенсионном возрасте. Советы психолога
Много людей в пожилом возрасте нередко страдают от одиночества. Они могут впадать в отчаяние, так как по разным причинам рядом нет близких. Как не падать духом и сохранять бодрость — в материале Города55.
27 апреля, 11:41
Март
Спецпроект
Счеты с жизнью: о статистике подростковых суицидов в Омске или как уберечь детей
Рассказываем, какие бывают виды суицидального поведения, на что обратить внимание родителям и как воспитание влияет на психологическую устойчивость ребенка.
Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
28 марта, 06:05
Ноябрь 2023
В Омской области 1200 женщин с детьми прошли обучение по программе «Демография»
24 ноября 2023, 04:08

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