Заменят окна и защитят от голубей. В Омске хотят отремонтировать театр Л. Ермолаевой

Posted 14 октября, 06:01
Published 14 октября, 06:01
Modified 14 октября, 06:15
Updated 14 октября, 06:15
В Омске собираются обновить фасад театра «Студия» Л. Ермолаевой, расположенный в Советском округе. На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок опубликован аукцион на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия — «Дома культуры „Строитель“», где находится городской драматический театр «Студия Л. Ермолаевой».
Театр расположен на улице Химиков в городке Нефтяников, и его обновлением не занимались достаточно долгое время. В проекте говорится, что победителю необходимо создать научно-проектную документацию. Уже по готовой работе администрация начнет подыскивать компании, которые осуществят задумку. В театре хотят заменить входные и эвакуационные двери, окна, противопожарную лестницу. Особое внимание будет уделено ремонту крылец с применением нескользящих антивандальных материалов, утеплению наружных стен бывшего балкона и установке защитных конструкций от голубей в зоне входной группы.
Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе — 21 октября, а завершить разработку проектной документации подрядчик должен к 20 декабря. Общая стоимость контракта составляет 924 681 рубль.
Ранее Город55 сообщал про очередной перенос сроков сдачи ТЮЗа после капитального ремонта, которые теперь установлены на декабрь 2024 года. Общая стоимость контракта выросла на 230 млн рублей, и в настоящее время актеры театра продолжают выступать на сцене Дома актера.