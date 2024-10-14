Заменят окна и защитят от голубей. В Омске хотят отремонтировать театр Л. Ермолаевой

Театр расположен на улице Химиков в городке Нефтяников, и его обновлением не занимались достаточно долгое время. В проекте говорится, что победителю необходимо создать научно-проектную документацию. Уже по готовой работе администрация начнет подыскивать компании, которые осуществят задумку. В театре хотят заменить входные и эвакуационные двери, окна, противопожарную лестницу. Особое внимание будет уделено ремонту крылец с применением нескользящих антивандальных материалов, утеплению наружных стен бывшего балкона и установке защитных конструкций от голубей в зоне входной группы.