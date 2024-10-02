Очередной перенос? Когда закончат ремонт омского ТЮЗа за 792 млн рублей

Общая стоимость контракта составляет 792 147 572 рублей, стоимость исполненных обязательств составила 512 852 398 рублей, фактически выплачено 602 265 452 рублей. За три с половиной года стоимость контракта выросла на 230 миллионов. Работы по капитальному ремонту ведет ООО «Стройцентр-Иркутск». В настоящее время актеры театра выступают с постановками на сцене Дома актера.