Очередной перенос? Когда закончат ремонт омского ТЮЗа за 792 млн рублей

Posted 2 октября, 05:15
Published 2 октября, 05:15
Modified 2 октября, 05:17
Updated 2 октября, 05:17
В Омске в очередной раз перенесли сроки сдачи ТЮЗа после капитального ремонта. Подрядчику необходимо успеть до декабря 2024 года. В пресс-службе областного Минкульта эту информацию Городу55 подтвердили.
Общая стоимость контракта составляет 792 147 572 рублей, стоимость исполненных обязательств составила 512 852 398 рублей, фактически выплачено 602 265 452 рублей. За три с половиной года стоимость контракта выросла на 230 миллионов. Работы по капитальному ремонту ведет ООО «Стройцентр-Иркутск». В настоящее время актеры театра выступают с постановками на сцене Дома актера.
Напомним, что на ремонт здание закрыли в 2021 году. Губернатор Омской области поставил задачу завершить ремонт в театре этой осенью, но сроки все-таки сместили до декабря.
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