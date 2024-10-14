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Голуби

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2024
Заменят окна и защитят от голубей. В Омске хотят отремонтировать театр Л. Ермолаевой
Аукцион появился на сайте госзакупок. Администрация ищет подрядчика, который разработает необходимую документацию.
14 октября, 06:01
Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня
20 марта, 14:31
Одет в красный костюмчик. В Омске потерялся ручной голубь, который отзывается на имя
20 марта, 12:49
2023
Стало известно, от чего погибли омские голуби на территории природного комплекса
6 октября 2023, 10:49
«Трупный запах и помет». Омичи пожаловались на голубей, расплодившихся на чердаке
Люди беспокоятся за свое здоровье, так как голуби могут быть переносчиками инфекций.
27 апреля 2023, 08:49

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