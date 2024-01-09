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В омском театре «Студия Л. Ермолаевой» появился новый худрук

В омском театре «Студия Л. Ермолаевой» назначили нового художественного руководителя

9 января 2024, 11:28
Фото: Администрация города Омска

В омском театре «Студия Л. Ермолаевой» появился новый худрук

Им стал заслуженный артист России Сергей Волков.

Сергей Волков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В год выпуска он начал работать в Омском драмтеатре, а после преподавал актерское мастерство в омском филиале Алтайского института культуры и искусства.

Начиная с 2003 года Сергей Волков ставил спектакли в Омске и Таре, недавно он уже успел поработать с театром «Студия» Л. Ермолаевой. В прошлом году он поставил там комедию «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского.

Волков окончил курс кинорежиссера и снимал сериалы, которые шли по федеральным каналам, среди них: «Татьянин день», «Люди Шпака», «Хозяйка моей судьбы» и другие. Кроме того, за свою карьеру Сергей Волков успел не только снять кинокартины, но и стать их непосредственным участником.

С назначением художественного руководителя поздравил мэр города Сергей Шелест.

«Надеюсь, богатый профессиональный и жизненный опыт поможет новому худруку успешно выполнять творческие задачи и открывать новые имена для омской и российской театральной сцены. Желаю Сергею Борисовичу удачи на новом поприще», — написал мэр.
Фото: Администрация города Омска
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#Театр#Омск#Театры#Новости#Анастасия Баянова#Художественный руководитель
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