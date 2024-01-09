В омском театре «Студия Л. Ермолаевой» назначили нового художественного руководителя

Волков окончил курс кинорежиссера и снимал сериалы, которые шли по федеральным каналам, среди них: «Татьянин день», «Люди Шпака», «Хозяйка моей судьбы» и другие. Кроме того, за свою карьеру Сергей Волков успел не только снять кинокартины, но и стать их непосредственным участником.