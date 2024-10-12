Отсутствие горячей воды, магнитные бури и дикие волки. Омск сегодня

В Осташково, Черемушках и поселке Солнечный отсутствовала электроэнергия, а в поселке Биофабрика, на улицах Алтайская, Бульварная и в ряде других не было горячей воды. После смены труб на улице 19 Партсъезда, 10, затопило всю территорию возле колодца, что изрядно обеспокоило местных жителей.