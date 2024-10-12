Отсутствие горячей воды, магнитные бури и дикие волки. Омск сегодня

Posted 12 октября, 14:00
Published 12 октября, 14:00
Modified 12 октября, 14:00
Updated 12 октября, 14:00
Новость №1. Омичи рассказали, что в сотнях домов по городу нет света, газа и отопления
В Осташково, Черемушках и поселке Солнечный отсутствовала электроэнергия, а в поселке Биофабрика, на улицах Алтайская, Бульварная и в ряде других не было горячей воды. После смены труб на улице 19 Партсъезда, 10, затопило всю территорию возле колодца, что изрядно обеспокоило местных жителей.
Новость №2. Омичам объяснили, почему в 2024 году Землю накрывают сплошные магнитные бури
Из-за них в Омске можно заметить необычные северные сияния, но у многих омичей начинает болеть голова. Как рассказал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, магнитные бури происходят из-за повышенной активности солнца. Ученые называют такой процесс вполне естественным.
Новость №3. В Омской области местные заметили стаю диких волков
Рядом с ними находилось несколько бездомных собак. В Минприроды пояснили, что волки могут оказаться обыкновенным дворнягами. Автор видео рассказала, что они очень давно не видели таких хищников, поэтому встреча их сильно впечатлила.