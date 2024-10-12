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Posted 12 октября, 14:00

Published 12 октября, 14:00

Modified 12 октября, 14:00

Updated 12 октября, 14:00

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Отсутствие горячей воды, магнитные бури и дикие волки. Омск сегодня

12 октября 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи рассказали, что в сотнях домов по городу нет света, газа и отопления

В Осташково, Черемушках и поселке Солнечный отсутствовала электроэнергия, а в поселке Биофабрика, на улицах Алтайская, Бульварная и в ряде других не было горячей воды. После смены труб на улице 19 Партсъезда, 10, затопило всю территорию возле колодца, что изрядно обеспокоило местных жителей.

Без газа, света и отопления. Как проходят «холодные» выходные у омичей
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Новость №2. Омичам объяснили, почему в 2024 году Землю накрывают сплошные магнитные бури

Из-за них в Омске можно заметить необычные северные сияния, но у многих омичей начинает болеть голова. Как рассказал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, магнитные бури происходят из-за повышенной активности солнца. Ученые называют такой процесс вполне естественным.

Почему Омск накрывают сплошные магнитные бури и что нас ждет в 2025 году
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Новость №3. В Омской области местные заметили стаю диких волков

Рядом с ними находилось несколько бездомных собак. В Минприроды пояснили, что волки могут оказаться обыкновенным дворнягами. Автор видео рассказала, что они очень давно не видели таких хищников, поэтому встреча их сильно впечатлила.

На собак похожи. В Омской области на трассе нашли стаю диких волков
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#Кристина Антоносян#Омск#Отопление#Минприроды#Газ#Электроэнергия#Бездомные собаки#Новости#Итоги дня#Магнитные бури#Болезни#Активность солнца
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