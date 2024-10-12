На собак похожи. В Омской области на трассе нашли стаю диких волков

Posted 12 октября, 04:30
Published 12 октября, 04:30
Modified 12 октября, 04:47
Updated 12 октября, 04:47
В Муромцевском районе Омской области накануне ночью местные жители стали свидетелями необычной встречи с опасными хищниками. При возвращении домой неподалеку от деревни Павловка на трассе они заметили стаю волков. Это событие запечатлели на видео, о случае сообщили «Вести.Омск».
Автор видео, местная жительница Анастасия, отметила, что хищников они не видели давно, и этот случай стал настоящей диковинкой для местных.
Однако в региональном министерстве природы высказали сомнения по поводу идентификации животных. По словам специалистов, судя по внешним признакам и поведению, это могли быть бездомные собаки, а не волки.
Ранее Город55 писал, что на территории парка «Зеленый остров» хотят преобразить площадки для выгула собак.