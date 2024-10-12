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Posted 12 октября, 04:30

Published 12 октября, 04:30

Modified 12 октября, 04:47

Updated 12 октября, 04:47

В Омской области местные заметили стаю диких волков

На собак похожи. В Омской области на трассе нашли стаю диких волков

12 октября 2024, 04:30
Фото: 1MI

В Омской области местные заметили стаю диких волков

Рядом с ними находилось несколько бездомных собак. В Минприроды пояснили, что волки могут оказаться обыкновенным дворнягами.

В Муромцевском районе Омской области накануне ночью местные жители стали свидетелями необычной встречи с опасными хищниками. При возвращении домой неподалеку от деревни Павловка на трассе они заметили стаю волков. Это событие запечатлели на видео, о случае сообщили «Вести.Омск».

Автор видео, местная жительница Анастасия, отметила, что хищников они не видели давно, и этот случай стал настоящей диковинкой для местных.

Фото: Вести.Омск

Однако в региональном министерстве природы высказали сомнения по поводу идентификации животных. По словам специалистов, судя по внешним признакам и поведению, это могли быть бездомные собаки, а не волки.

Ранее Город55 писал, что на территории парка «Зеленый остров» хотят преобразить площадки для выгула собак.

Инвестор «Зеленого острова» в Омске рассказал про будущее площадок для выгула собак
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Трасса#Собаки#Новости#Муромцевский район#Министерство природы#Волки
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