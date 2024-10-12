Без газа, света и отопления. Как проходят «холодные» выходные у омичей

На улице Космический проспект, 83 уже с 7 утра из земли бежит горячая вода. Как рассказали в администрации, там произошло повреждение на подземной теплотрассе диаметром 159 мм. В настоящее время специалисты «Тепловой компании» выехали на место для проведения обследования и принятия решения о необходимых работах.