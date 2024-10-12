Без газа, света и отопления. Как проходят «холодные» выходные у омичей

Posted 12 октября, 11:35
Published 12 октября, 11:35
Modified 12 октября, 13:03
Updated 12 октября, 13:03
Сегодня, 12 октября, в нескольких микрорайонах по городу отсутствует горячая вода, в некоторых селах отключили свет из-за сильного ветра минувшей ночью, а по городу наблюдаются неполадки на теплосетях.
В поселке Осташково Омского района уже почти сутки отсутствует электричество, рассказали местные в одном из городских сообществ.
«Куплю электричество в поселке Осташково, так как Омскэнерго не могут устранить аварию сутки. Люди вынуждены сидеть без отопления, а в администрации кормят обещаниями, что дадут электричество.
Также нет света в поселке Черемуховское вот уже почти сутки.
«У многих также нет отопления, а люди мерзнут. До РЭС не дозвониться, сбрасывают, как слышат про Черемохувское. Тем, кто все-таки дозваниваются, отчитываются, что свет включили. Только дунет ветерок, нет света», — рассказывает эмоциальный омич.
Много жалоб поступает на перебои с электричеством в поселке Солнечный. По словам местных жителей, они подозревают, что проблемы начались из-за строительства ЖК «Зеленая река» по соседству.
«За лето было около 10 аварийных отключений по 1,5-8 часов. Летом это грозило только испорченными продуктами, а сейчас мы можем замерзнуть. Сегодня электричество отключили с 9:00 до 13:45. Здесь у всех автономное отопление, котлы не работают без электроэнергии», — рассказала местная жительница Городу55.
Она также уточнила, что 11 октября электричества не было на улицах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Солнечная, не работали светофоры на улицах Волгоградская и Дианова.
После смены труб на улице 19 Партсъезда, 10, затопило всю территорию возле колодца и на самих трубах, из-за чего жильцы беспокоятся за свою безопасность.
«По адресу улица 19 Партсъезда, дом 10 проводится ремонт на подземной теплотрассе. Часть работ уже завершена, потребители обеспечены горячим водоснабжением и отоплением. Оставшаяся часть работ будет завершена в течение двух недель», — уточнили в администрации города.
В другой жалобе говорится о проблеме в доме на улице Алтайская, 45, который не отапливается. В двух комнатах полностью отсутствует отопление, сообщают омичи.
«Звонили в УК „Патриот“, там диспетчер попросила звонить в ТГК, а в ТГК говорят, что все включили, но ночью отопление пропало. Помогите нам решить проблему», — говорится в сообщении.
А в поселке «Биофабрика» прорвало трубу, из-за чего там отключили отопление и горячую воду, сообщили омичи. Однако неполадки там уже устранили ранним утром.
«Накануне, 11 октября, по указанному адресу произошло повреждение подземного трубопровода диаметром 325 мм. Специалисты „Тепловой компании“ оперативно прибыли на место и вывели трубопровод из эксплуатации. Сегодня, 12 октября, после завершения всех необходимых работ горячее водоснабжение и отопление были восстановлены в обычном режиме в 7:45», — уточнили в администрации города.
На улице Космический проспект, 83 уже с 7 утра из земли бежит горячая вода. Как рассказали в администрации, там произошло повреждение на подземной теплотрассе диаметром 159 мм. В настоящее время специалисты «Тепловой компании» выехали на место для проведения обследования и принятия решения о необходимых работах.
Также омичи сообщили об отсутствии теплоснабжения на улице Бульварная, 40/3.
«Еще в прошлом году мы оказались среди тех, кому позже всех восстановили отопление после проблем на ТЭЦ. Теперь видимо нам и дадут его тоже позже всех. Это просто издевательство», — говорится в сообщении.
Карта отключений воды, тепла и газа сегодня выглядит так. В основном отключения связаны с профилактическими работами. Посмотреть, где и когда отключат воду можно на сайте администрации.
Как уже писал Город55, в интервью мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что на предприятии «Тепловая компания» много незакрытых вакансий. Из-за нехватки специалистов их приглашают из других компаний. Много неудобств приходится испытывать из-за изношенных тепловых сетей. В мэрии надеются на поддержку федерального центра.