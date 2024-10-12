Почему Омск накрывают сплошные магнитные бури и что нас ждет в 2025 году

Отметим, что согласно полностью или частично признанным публикациям, некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за один-два дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце, некоторые — во время геомагнитных возмущений. По словам Николаева, чаще всего жалобы на метеозависимость предъявляют люди с уже имеющимися в организме заболеваниями, которые и нарушают его адаптацию к таким изменениям. У них метеозависимость чаще всего проявляется в виде пониженной трудоспособности, головных болей, тошноты, слабости.