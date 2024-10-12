Почему Омск накрывают сплошные магнитные бури и что нас ждет в 2025 году

Posted 12 октября, 08:59
Published 12 октября, 08:59
Modified 12 октября, 09:01
Updated 12 октября, 09:01
В этом году мы стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце. Многие обратили внимание, что магнитных бурь, бушующих на Земле, стало намного больше.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, только с начала октября жителей Омской области чуть ли не каждый день беспокоят бури. Причем последняя, которая началась 10 октября и длится до сих пор, достигала уровня G4 (очень сильная). Такая геомагнитная активность способна вызвать сбои в работе энергосистем, проблемы с контролем напряжения, а также нарушить спутниковую навигацию. Кроме того, могут возникнуть перебои в распространении КВ-радиоволн и низкочастотной радионавигации.
Город55 узнал у заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцента Николая Николаева, почему магнитные бури в последнее время стали «частыми гостями» омичей.
«Регион тут не при чем. Частые магнитные бури — результат фазы повышенной активности, в которой сейчас находится Солнце», — отметил Николаев.
Руководитель омского планетария, астроном Владимир Крупко добавил, что это естественный процесс. Цикл солнечной активности происходит каждые 11 лет, и сейчас она максимальная. Это же явление может наблюдаться и в следующем году. Однако, когда активность Солнца начнет падать, количество магнитных бурь уменьшится практически до нуля.
«Активность растёт и падает. Мы так живем уже миллиарды лет», — подчеркнул Крупко.
Отметим, что согласно полностью или частично признанным публикациям, некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за один-два дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце, некоторые — во время геомагнитных возмущений. По словам Николаева, чаще всего жалобы на метеозависимость предъявляют люди с уже имеющимися в организме заболеваниями, которые и нарушают его адаптацию к таким изменениям. У них метеозависимость чаще всего проявляется в виде пониженной трудоспособности, головных болей, тошноты, слабости.
Добавим, что, судя по долгосрочному прогнозу, магнитосфера будет возбужденной 22 и 26 октября. Следующую магнитную бурю омичам следует ждать 3 ноября, однако какие сюрпризы может преподнести космическая погода — неизвестно.