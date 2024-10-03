Стало известно, кто из омичей удостоился звания «Предприниматель ГОроДА-2024»

Posted 3 октября, 10:22
Published 3 октября, 10:22
Modified 3 октября, 10:24
Updated 3 октября, 10:24
Претендентами на это почетное звание стали более 500 представителей различных организаций Омской области, однако до финала конкурсного отбора добрались только 11 человек: анкеты всех участников прошли строгий отбор Экспертного совета, куда вошли уже достигшие высот бизнеса предприниматели, результатом которого стал шорт-лист премии, включавший всего 55 имен.
А вот финальное решение о присуждении победы в номинациях и почетного звания «Предприниматель ГОроДА» принимал уже Наблюдательный совет конкурса: о выборе его членов стало известно 1 октября — на торжественной церемонии награждения победителей.
«Предприниматели решают задачи реального сектора экономики, принимают активное участие в жизни региона, реализуют проекты социальной направленности, проводят благотворительные акции. Количество предприятий у нас зафиксировалось уже на уровне 66 тысяч, при этом в текущем году зарегистрировано более 3 тысяч новых предпринимателей», — отметил на церемонии Рустам Мингазов, первый заместитель Председателя Правительства Омской области.
Главная награда премии «Предприниматель ГОроДА — 2024» досталась Алексею Видинееву — главе группы компаний «ТехСвет», обеспечивающей Омск профессиональным светодиодным освещением, востребованном даже в городских музеях. Кроме того, компания активно прорабатывает стратегию импортозамещения необходимых комплектующих и способна воплотить в жизнь уникальные дизайнерские концепции. Примечательно, что «ТехСвет» уже долгое время сотрудничает с ОмГТУ, студенты которого проходят летнюю производственную практику на предприятии, а в 2023 году компания нарастила производственный потенциал по сравнению с 2022 годом на 30% и вошла в промышленный кластер электрического оборудования, электронных и оптических изделий.
«Мы пользовались всеми мерами поддержки, которые есть в регионе. Хотелось бы, чтобы бизнес в Омске развивался, начиная от малого, который бы превращался в средний, а затем в крупный. А крупные предприятия приносили больше налогов, а это — развитие нашей инфраструктуры, здоровье наших детей, новые детские сады и многое другое. Когда МСП превращается в крупный бизнес все мы получаем большие плюсы, а помощь правительства она нам всегда помогает — начиная от небольшого бизнеса, заканчивая состоявшимся», — считает Алексей Видинеев.
В номинации «IT-профи» победителем была признана Анна Тарасенко — генеральный директор компании 7 bits. В компании, занимающейся IT-разработками, работают более сорока 40 квалифицированных сотрудников, которые получают высокие зарплаты, а организация на протяжении десяти лет занимается развитием сферы информационных технологий в регионе, проводя конференции и профориентационные мероприятия для школьников.
В номинации «АгроУспех» лучшим признали Виктора Дранишникова. Он является главой КФХ, которое занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. За 13 лет работы посевные площади были увеличены с 70 до 3800 гектаров, а производство находится в процессе постоянной модернизации. Кроме того, КФХ принимает участие в социальных и благотворительных мероприятиях, например, в очистке снега или строительстве детских и хоккейных площадок в селе Орловка Калачинского района.
Победы в номинации «Вкус и качество» удостоилась Елена Михайлова, представляющая сеть магазинов чая и кофе VINTAGE. Компания вышла на рынок более десяти лет назад и ежегодно осваивает новую продукцию, не забывая о помощи детским домам и пожилым людям, а также приютам для животных и областной станции юных натуралистов. Свою награду Елена Михайловна получила из рук министра экономического развития Омской области Анны Негодуйко:
«Собственное дело — непростой, но важный для общества труд. Малые и средние предприятия являются опорой реального сектора экономики. Участие в премии „Предприниматель ГОроДА“ — это не только возможность показать результаты своего труда, но и шанс стать частью большой истории нашего региона», — отметила она.
В номинации «Дело семейное» лучшими стали супруги Ксения и Виктор Федоровы, основавшие экопарк «Вилла». Ежегодно его гостями становится более 30 тысяч гостей, а «Вилла» проводит экскурсии для школьников, в том числе и благотворительные для детей с ОВЗ, воспитанников детских домов и адаптивного интерната. Своей главной миссией семья Федоровых считает формирование у людей ответственного отношения к живой природе.
Лауреатом номинации «Мастер гостеприимства» стала Элла Портнягина и ее «Усадьба в Большекулачье» — эта компания разрабатывает программы туров выходного дня, проводит различные мастер-классы и является регулярным участником фестиваля рекреационного туризма.
Победа в номинации «Хорошее начало» досталась Петру Мельникову, создателю ультралегкого электрического мотоцикла «Марс Байк», способного обеспечить комфортное передвижения по городу. Награду ему вручила Управляющий Омским отделением ПАО «Сбербанк» Наталья Корнева:
«Малый и средний бизнес играет важную роль в экономике. Он ориентируется на внутренний рынок и отличается высоким уровнем конкуренции. Здесь важно быть эффективным и выгодно отличаться от других. Мы рады, что с помощью Премии „Предприниматель ГОроДА“ можем отметить тех, кто добился в своей сфере особых успехов. Надеемся на сотрудничество, Сбер всегда готов помочь бизнесу расти и развиваться», — отметила Наталья Корнева, Управляющий Омским отделением ПАО «Сбербанк».
«Предпринимателем ГОроДА-2024» в номинации «Выбор потребителя» была признана Полина Смыслова, представляющая ветеринарную клинику Vetexotic, оказывающей поддержку своим пациентам в формате 24/7. К слову, среди них дикие и домашние экзотические питомцы, в том числе и те, кто оказался на улице.
Победителем в номинации «Спутник роста» Наблюдательный совет избрал Сергея Мирошкина — директора компании «Регион 55», занимающейся сбором, транспортировкой и обезвреживанием отходов производств. Кроме того, «Регион 55» на систематической основе оказывает поддержку некоммерческим организациям — например, федерации бокса Омской области.
В номинации «Отличная форма» награда досталась Ирине Безвинной и ООО «Здоровье смолоду» — медицинскому центру общей врачебной практики в Таврическом районе, где способны выполнить сложную диагностику на современном оборудовании. Дополнительно Ирина Безвинная также открыла некоммерческую организацию с целью помощи социально незащищенным категориям граждан за счет ресурсов медицинского центра.
Номинация «Омский бренд». Победитель — Виктор Зуев, BONkombinezon, производство зимних женских комбинезонов. К слову, компания уже успела поучаствовать во множестве благотворительных и социальных проектов.
Однако, кроме основных номинаций премии, были и другие победители: так, например, лидером народного голосования стал Алексей Казимиров, чье предприятие специализируется на продаже перепелиной продукции — большая часть голосов омичей (а их, к слову, было 18 тысяч) досталась именно ему.
Награду в специальной номинации «Выбор Om1.ru» получил Юрий Шалькин, гостевой двор «Медведево», в номинации «Выбор „Радио Сибирь. Омск“ приз достался компании „Лужайкино“. Специальными призами от информационного партнера ООО „Омский медиа-холдинг“ отмечены два предпринимателя: Михаил Ермилов, сеть салонов оптики Vidial, и Дмитрий Ситников, ООО „Дез-Гарант“.
Теперь для омичей, заслуживших звание «Предпринимателя ГОроДА-2024», открываются новые перспективы развития своего дела и своих компетенций: во-первых, им предстоит участие в бизнес-миссии на территории России, а во-вторых — все победители получат индивидуальный набор привилегий, из которых можно выбрать наиболее актуальную для бизнеса. Среди них — создание и размещение аудиоролика на одной из радиостанций Омской области, изготовление телевизионного сюжета и его размещение на региональных медиаресурсах, изготовление и размещение рекламы на билбордах или подготовка документов по регистрации товарного знака, а также участие в образовательной программе АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка».
Для победителя в номинации «Предприниматель ГОроДА» подготовлен уникальный приз — программа оценки компетенций предпринимателя и разработка индивидуального плана развития бизнесмена.
Напомним, премия проводится при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторы премии — министерство экономического развития Омской области, центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
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