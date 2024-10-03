Стало известно, кто из омичей удостоился звания «Предприниматель ГОроДА-2024»

Теперь для омичей, заслуживших звание «Предпринимателя ГОроДА-2024», открываются новые перспективы развития своего дела и своих компетенций: во-первых, им предстоит участие в бизнес-миссии на территории России, а во-вторых — все победители получат индивидуальный набор привилегий, из которых можно выбрать наиболее актуальную для бизнеса. Среди них — создание и размещение аудиоролика на одной из радиостанций Омской области, изготовление телевизионного сюжета и его размещение на региональных медиаресурсах, изготовление и размещение рекламы на билбордах или подготовка документов по регистрации товарного знака, а также участие в образовательной программе АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка».