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Малый бизнес

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2024
В Омске поговорили о перспективах развития малого и среднего бизнеса
28 ноября, 14:46
Губернатор Хоценко предложил новый пакет налоговой поддержки омского бизнеса
Организации, которые занимаются забором, очисткой и распределением воды, могут не платить налог на имущество.
24 октября, 07:16
Год на работы. В Омской области за 250 миллионов отремонтируют мост через реку
8 октября, 09:12
Стало известно, кто из омичей удостоился звания «Предприниматель ГОроДА-2024»
3 октября, 10:22
Российский индекс RSBI показал снижение деловой активности среднего и малого бизнеса
26 августа, 05:13
В Омске запустят программу поддержки женщин, открывающих свое дело
12 августа, 11:39
Оклады увеличатся? Большинство омских компаний планируют поднять зарплату в этом году
10 января, 03:11
2023
Виталий Хоценко: «Омский ИННОСИБ объединил социальный бизнес, экспертов и активистов»
В международном форуме «ИННОСИБ-2023» впервые принимают участие предприниматели Донбасса.
20 октября 2023, 09:20
Омским компаниям предложили поучаствовать в национальной премии «Наш вклад»
Премия отметит значимые социальные проекты бизнеса и некоммерческих организаций.
17 октября 2023, 03:49
Озвучены итоги встречи Виталия Хоценко с бизнес-объединениями Омской области
Сегодня, 15 августа, глава региона пообщался с членами бизнес-объединений Омской области в формате открытого диалога.
15 августа 2023, 10:36
Кафе, фитнес-клуб и веревочный парк. Какой готовый бизнес продают в Омске
1 мая 2023, 11:23

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