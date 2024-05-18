Организаторы назвали победителей IV региональной премии «Предприниматель ГОроДА»

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Состоялось заседание Наблюдательного совета премии «Предприниматель ГОроДА», куда вошли крупные предприниматели и представители органов власти. Главной задачей дня них стало выбрать лучших из лучших.
Напомним, цель премии — выявить и отметить ярких предпринимателей, которые строят и развивают бизнес в регионе. В этом году прием заявок от претендентов стартовал 19 февраля и завершился 31 марта. Далее анкеты участников оценивал Экспертный совет, в состав которого вошли представители успешного бизнеса из различных сфер. Из более чем 500 заявок, поданных на премию, он составил шорт-лист, куда вошли 55 предпринимателей:
«Каждая номинация очень интересная. И в каждой из них мы видели предприятия, которые достигли определенного успеха. При выборе акцент делался на том, что оно растет — увеличивается доходная часть и количество сотрудников. С учетом того, что я занимаюсь еще и общественной работой, для меня важно, чтобы предприниматель занимались дополнительно еще и социальной работой. Для меня самым сложным было сделать выбор в номинации „Вкус и качество“, потому что заявители, которые оказывают услуги в сфере общественного питания очень сильные», — рассказал Юрий Козловский, генеральный директор ООО «Омский медиа-холдинг».
Наблюдательный совет выбрал по одному победителю в каждой номинации:
«Дело семейное (семейный бизнес)», « IT-профи» (сфера цифрового бизнеса, IT -сфера), «АгроУспех» (сфера сельского хозяйства), «Омская марка» (производственная сфера), «Омский бренд» (легкая промышленность), «Мастер гостеприимства» (сфера туризма), «Хорошее начало» (стартап), «Отличная форма» (бьюти-сфера и сфера здравоохранения), «Спутник роста» (сферы консалтинга, маркетинга, образования), «Выбор потребителя» (сфера торговли), «Вкус и качество» (сфера общественного питания). И одного номинанта, который получит звание «Предприниматель ГОроДА — 2024».
«В номинации „АгроУспех“ было много достойных кандидатов, и я сомневался по какому критерию выбирать в спорных ситуациях — по выручке или по оригинальности продукта. На самом деле, и при выборе в других номинациях у меня был легкий диссонанс: есть уникальность продукта и его потенциал — возможность развития в будущем, а есть объективные критерии бизнеса — выручка, количество сотрудников. Кому отдать приоритет? Тому, кто уже много пользы принес или тому, кто находится в перспективе? И конечно, отдельно хочется поддержать сельских предпринимателей. Я отношусь к ним с огромным уважением. Делать бизнес в районах, объективно сложнее, тем более в таких сферах как медицинское обслуживание. Нужно иметь твердость в реализации своей стратегии», — поделился своими впечатлениями Виктор Шкуренко, генеральный директор ООО «Торговый дом Шкуренко».
Жители Омской области также смогут выбрать одного из кандидатов. В том числе даже, тех, кто не вошел в шорт-лист. Народное голосование сейчас проходит на сайте проекта — предпринимательгорода.рф. Лидер народного голосования получит ценный приз. Имена всех победителей торжественно назовут в преддверии Дня предпринимательства.
Напомним, Премия «Предприниматель ГОроДА — 2024» проводится при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторы премии — министерство экономического развития Омской области, Центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «Опора России».