Организаторы назвали победителей IV региональной премии «Предприниматель ГОроДА»

Напомним, цель премии — выявить и отметить ярких предпринимателей, которые строят и развивают бизнес в регионе. В этом году прием заявок от претендентов стартовал 19 февраля и завершился 31 марта. Далее анкеты участников оценивал Экспертный совет, в состав которого вошли представители успешного бизнеса из различных сфер. Из более чем 500 заявок, поданных на премию, он составил шорт-лист, куда вошли 55 предпринимателей: