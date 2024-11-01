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Ветеринария

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Ноябрь
В Омской области переназначили начальников ГЖИ и Главного управления ветеринарии
1 ноября, 02:13
Октябрь
Лошади под угрозой. В Омской области введен карантин из-за вспышки опасной инфекции
14 октября, 08:15
Стало известно, кто из омичей удостоился звания «Предприниматель ГОроДА-2024»
3 октября, 10:22
Август
В Омской области нашли опасного бешеного кота
23 августа, 08:20
Июль
В пяти районах Омской области отменили карантин по лейкозу коров
29 июля, 06:38
В Омской области ввели карантин по болезни, из-за которой убивают до 80% лошадей
19 июля, 11:06
Июнь
«Рентген показал, что в нее стреляли». В Омске спасли раненую собаку с шурупом в лапе
28 июня, 06:58

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