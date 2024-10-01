Новый первый заммэра Томска. Бывший омич приступит к обязанностям к концу октября

Posted 1 октября, 07:57
Published 1 октября, 07:57
Modified 1 октября, 07:59
Updated 1 октября, 07:59
На последнем заседании городской думы Томска, состоявшемся во вторник, мэр города Дмитрий Махиня представил нового кандидата на пост первого заместителя мэра. Эту важную должность займет Дмитрий Зярко, который ранее возглавлял Ленинский округ в Омске. Руководитель Томска сообщил, что новый заместитель приступит к своим обязанностям уже к концу октября.
Мэр Махиня отметил, что поиск подходящего кандидата на эту ключевую позицию продолжался в течение года. По его словам, выбор пал на Зярко, поскольку он полностью соответствует всем необходимым требованиям и обладает опытом, который позволит ему эффективно справляться с возложенными обязанностями.
В новой роли Зярко предстоит решать широкий круг задач, включая координацию работы глав районов и взаимодействие с компаниями, обеспечивающими город необходимыми ресурсами. Одной из его приоритетных задач станет минимизация раскопок в городе и обеспечение своевременного подключения отопления и горячей воды для жителей. Кроме того, в его компетенцию войдут вопросы благоустройства и управления жилищно-коммунальным хозяйством, что требует особого внимания и стратегического подхода.
Ранее Город55 сообщил, что мэр Омска в своем телеграм-канале объявил о решении скорректировать структуру администрации в рамках оптимизации работы.
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