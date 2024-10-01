Новый первый заммэра Томска. Бывший омич приступит к обязанностям к концу октября

В новой роли Зярко предстоит решать широкий круг задач, включая координацию работы глав районов и взаимодействие с компаниями, обеспечивающими город необходимыми ресурсами. Одной из его приоритетных задач станет минимизация раскопок в городе и обеспечение своевременного подключения отопления и горячей воды для жителей. Кроме того, в его компетенцию войдут вопросы благоустройства и управления жилищно-коммунальным хозяйством, что требует особого внимания и стратегического подхода.