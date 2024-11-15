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Томск

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Удобнее и добрее. Сибиряки совершили более 1,5 млн платежей своими улыбками
15 ноября, 06:44
Омич Дмитрий Зярко вступил в должность первого заместителя мэра Томска
23 октября, 12:27
Пришло время двигаться дальше. Мэр Омска отреагировал на переезд Зярко в Томск
17 октября, 06:38
Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
16 октября, 07:49
Новый первый заммэра Томска. Бывший омич приступит к обязанностям к концу октября
1 октября, 07:57
«Убийцы» в городе. В Омске выступила электроклэш-группа из Томска
15 сентября, 10:48
Покойники и слэм. В Омске прошел концерт трэш-металл-группы «Гробовая доска»
9 сентября, 05:04
В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
29 августа, 05:17
В Омской области отремонтируют дороги. Рассказываем, где появится новый асфальт
30 апреля, 04:43
Из «Аналитического сопровождения» в Томск: омичка Ирина Фрайндт стала замом Махини
23 апреля, 08:03
«Пошумели, поугрожали». Как в Омске прошел концерт тетрис-панк-группы
31 марта, 08:35
Мэр Томска Махиня возьмет к себе в заместители чиновницу из Омска
27 марта, 06:43
Неожиданно. Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что директор департамента образования Ильдар Бикмаев освобождает должность.
15 января, 04:24
2023
Новые рейсы и сокращение старых. Что изменилось в зимнем расписании омского аэропорта
29 октября 2023, 06:11
Мэр Омска отреагировал на избрание Дмитрия Махини главой Томска
Сергей Шелест пожелала новому градоначальнику интересных проектов и плодотворной работы.
5 сентября 2023, 07:30
Прямой маршрут в Томск. Из омского аэропорта запустили новый авиарейс
5 сентября 2023, 05:57
Сейчас. Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
5 сентября 2023, 05:00
В начале осени «ЮВТ Аэро» запустит рейсы из Омска в Томск
28 августа 2023, 06:44
Дмитрий Махиня прошел отбор для участия в выборах мэра Томска
22 августа 2023, 09:18
Глава омского депимущества Махиня рассказал, что будет делать на посту мэра Томска
22 августа 2023, 02:49

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