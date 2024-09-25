Мэр Омска рассказал о кадровых перестановках среди своих заместителей

Директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олег Баланов получит статус заместителя мэра. Он будет курировать юридический и контрольный блок мэрии, в который также войдут департамент контроля и управление финансового контроля. Это назначение, по мнению мэра, позволит улучшить взаимодействие между различными ведомствами и повысить качество правового обеспечения.