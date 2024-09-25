Мэр Омска рассказал о кадровых перестановках среди своих заместителей

Posted 25 сентября, 05:24
Published 25 сентября, 05:24
Modified 25 сентября, 05:41
Updated 25 сентября, 05:41
Как рассказал мэр Омска в своем телеграм-канале, в рамках оптимизации работы мэрии принято решение о корректировке структуры администрации.
Директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олег Баланов получит статус заместителя мэра. Он будет курировать юридический и контрольный блок мэрии, в который также войдут департамент контроля и управление финансового контроля. Это назначение, по мнению мэра, позволит улучшить взаимодействие между различными ведомствами и повысить качество правового обеспечения.
Вопросами строительства будет заниматься Юрий Казаков — заместитель мэра и руководитель аппарата. Казаков, обладая опытом работы юриста и глубокими знаниями в области современного законодательства, уже активно участвует в вопросах департамента строительства. Его назначение на эту должность должно способствовать более эффективному решению задач в сфере градостроительства.
Еще одним значимым изменением стало передача департамента контрактной системы в сфере закупок в ведение Константина Книса, заместителя мэра и директора департамента общественной безопасности. Это решение направлено на улучшение контроля за расходами бюджета и оптимизацию закупок.
Все изменения были согласованы с Омским городским Советом. Мэр отметил, что общее количество заместителей останется прежним, что исключает необходимость дополнительных бюджетных расходов.
Ранее Город55 писал о том, что главный прокурор Омска собирается уехать работать в Пермь. Пока что это решение остается на уровне слухов и не имеет официальных подтверждений. СМИ ссылаются на правоохранительные органы.