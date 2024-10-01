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Кандидат

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2024
Новый первый заммэра Томска. Бывший омич приступит к обязанностям к концу октября
1 октября, 07:57
Бывший кандидат в президенты Николай Харитонов поблагодарил омских избирателей
Политик рассказал, что не раз бывал в Омске и ценит поддержку горожан.
18 марта, 13:47
2023
Не Путиным единым. Необычные кандидатуры, претендующие на место президента РФ
18 декабря 2023, 12:06
Хоценко встретился с кандидатами на пост сенатора Совета Федерации от Омской области
Губернатор поблагодарил кандидатов за поддержку во время выборов и выразил уверенность, что они продолжат трудиться на благо области.
9 октября 2023, 13:03
В Омске самовыдвиженец Александров попытался снять Виталия Хоценко с выборов
26 июля 2023, 09:25

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