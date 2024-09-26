Теперь официально: глава Ленинского округа Омска переводится в Томск

Posted 26 сентября, 06:37
Published 26 сентября, 06:37
Modified 26 сентября, 06:47
Updated 26 сентября, 06:47
Подтвердились слухи о переводе главы Ленинского округа Омска Дмитрия Зярко в Томск. Как писал Город55, там он станет первым заместителем мэра Дмитрия Махини. Об этом рассказал сам мэр журналистам издания РИА Томск. На одном из ближайших заседаний городской думы глава города представит нового первого заместителя.
«С Дмитрием Николаевичем мы знакомы давно, много работали вместе», — сказал он, также отметив, что ему нравится нестандартный подход Зярко к решению задач.
Пока что на сайте администрации Ленинского округа Зярко значится главой. Также неизвестно, кто в будущем займет его место. Возможно, это будет кто-то из заместителей, но, как показывает практика, чаще всего в Омск приезжают работать чиновниками из других городов.
Кадровые перестановки в крупных ведомствах Омска происходят почти каждый день. Город55 писал о новом руководителе омского ФСБ, который приехал из Оренбурга. Также мэр Омска поделился новостями о своих заместителей.