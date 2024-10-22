gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Дмитрий Зярко

Выбрать дату
Октябрь
В Омске определились с новым главой Ленинского округа
Он приступит к своим обязанностям с понедельника, пока что в полномочиях исполняющего обязанности.
22 октября, 06:13
Пришло время двигаться дальше. Мэр Омска отреагировал на переезд Зярко в Томск
17 октября, 06:38
Больше не и. о. Омский департамент строительства возглавил Маер
4 октября, 05:55
Новый первый заммэра Томска. Бывший омич приступит к обязанностям к концу октября
1 октября, 07:57
Сентябрь
Теперь официально: глава Ленинского округа Омска переводится в Томск
26 сентября, 06:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика