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Дмитрий Махиня

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2024
Пришло время двигаться дальше. Мэр Омска отреагировал на переезд Зярко в Томск
17 октября, 06:38
Новый первый заммэра Томска. Бывший омич приступит к обязанностям к концу октября
1 октября, 07:57
Из «Аналитического сопровождения» в Томск: омичка Ирина Фрайндт стала замом Махини
23 апреля, 08:03
Неожиданно. Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что директор департамента образования Ильдар Бикмаев освобождает должность.
15 января, 04:24
2023
Вслед за Махиней. Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска
20 ноября 2023, 09:26
Сейчас. Бывший глава омского депимущества Дмитрий Махиня официально стал мэром Томска
18 сентября 2023, 04:52
С сайта администрации Омска убрали информацию о чиновнике Дмитрии Махине
13 сентября 2023, 03:48
Выборы губернатора, жуткий пожар на свиноферме, засохшие деревья в Омске
10 сентября 2023, 09:52
Стало известно, кто займет место Махини на посту директора омского депимущества
6 сентября 2023, 06:33
Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост
5 сентября 2023, 07:50
Мэр Омска отреагировал на избрание Дмитрия Махини главой Томска
Сергей Шелест пожелала новому градоначальнику интересных проектов и плодотворной работы.
5 сентября 2023, 07:30
Сейчас. Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
5 сентября 2023, 05:00
Глава омского депимущества Махиня рассказал, что будет делать на посту мэра Томска
22 августа 2023, 02:49
Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
26 июля 2023, 08:40
Омские депутаты отложили приватизацию «Муниципальных рынков»
21 июня 2023, 10:54
Озвучены подробности получения взятки заместителем директора омского депимущества
26 апреля 2023, 14:30
На окраине Омска собираются снести стадион «Сокол»
10 марта 2023, 10:36
Учителя-педофилы, перекрытие Ленинградского моста, ремонт омского драмтеатра
5 февраля 2023, 09:24
Дмитрий Махиня официально стал одним из семи вице-мэров Омска
Изменения в его должности уже отражены на сайте мэрии Омска.
2 февраля 2023, 08:41
Драка омских чиновников, последнее слово Быкова, подорожание алкоголя
22 января 2023, 08:56

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