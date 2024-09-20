В омском «Авангарде» рассказали, готов ли Рид Буше выходить на лед

Как рассказал в своем телеграм-канале генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков, состояние нападающего омского «Авангарда» Рида Буше уже намного лучше, но все еще недостаточно для того, чтобы рисковать и выходить на лед. Необходимо дождаться полного восстановления, чтобы исключить риск для здоровья хоккеиста.