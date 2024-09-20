В омском «Авангарде» рассказали, готов ли Рид Буше выходить на лед

Posted 20 сентября, 04:09
Published 20 сентября, 04:09
Modified 20 сентября, 04:16
Updated 20 сентября, 04:16
Как рассказал в своем телеграм-канале генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков, состояние нападающего омского «Авангарда» Рида Буше уже намного лучше, но все еще недостаточно для того, чтобы рисковать и выходить на лед. Необходимо дождаться полного восстановления, чтобы исключить риск для здоровья хоккеиста.
«Многие интересуются новостями по Риду Буше. Он был близок к выходу на игры, но, к сожалению, вынужден ещё отложить этот момент. Главное — полное восстановление, лучше не форсировать и потерпеть, чтобы не получить проблему ещё большего масштаба. Рид выйдет, когда будет полностью готов», — рассказал Чистяков.
Напомним, что Рид Буше получил травму во время товарищеских предсезонных матчей еще в августе. Никто не ожидал такого перед самым началом сезона. Примерно в это время получил травму и нападающий Владимир Ткачев.