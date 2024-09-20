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Posted 20 сентября, 04:09

Published 20 сентября, 04:09

Modified 20 сентября, 04:16

Updated 20 сентября, 04:16

Стало известно, появится ли Рид Буше на ближайшем матче омского «Авангарда»

В омском «Авангарде» рассказали, готов ли Рид Буше выходить на лед

20 сентября 2024, 04:09
Фото: Омский «Авангард»

Стало известно, появится ли Рид Буше на ближайшем матче омского «Авангарда»

Хоккеист получил травму еще в августе, сейчас он из-за всех сил восстанавливается.

Как рассказал в своем телеграм-канале генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков, состояние нападающего омского «Авангарда» Рида Буше уже намного лучше, но все еще недостаточно для того, чтобы рисковать и выходить на лед. Необходимо дождаться полного восстановления, чтобы исключить риск для здоровья хоккеиста.

«Многие интересуются новостями по Риду Буше. Он был близок к выходу на игры, но, к сожалению, вынужден ещё отложить этот момент. Главное — полное восстановление, лучше не форсировать и потерпеть, чтобы не получить проблему ещё большего масштаба. Рид выйдет, когда будет полностью готов», — рассказал Чистяков.

Напомним, что Рид Буше получил травму во время товарищеских предсезонных матчей еще в августе. Никто не ожидал такого перед самым началом сезона. Примерно в это время получил травму и нападающий Владимир Ткачев.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше попал в заявку на серию выездных матчей
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#Кристина Антоносян#Общество#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Травма#Происшествие#Новости#Рид Буше#Герман Чистяков
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