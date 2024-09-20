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Герман Чистяков

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2024
В омском «Авангарде» рассказали, готов ли Рид Буше выходить на лед
Хоккеист получил травму еще в августе, сейчас он из-за всех сил восстанавливается.
20 сентября, 04:09
Продолжает заниматься спортом. Матч «Авангарда» посетил фигурист Роман Костомаров
Олимпийский чемпион анонсировал предстоящий футбольный матч. Там он примет участие.
5 сентября, 03:35
«Омск — мой главный город»: гендиректор ХК «Авангард» признался в любви к омичам
7 августа, 06:20
Экс-форвард «Авангарда» Юрчо рассматривает контракт с китайским «Куньлунем»
Томаш Юрчо пришел к «ястребам» в декабре прошлого года, а в мае контракт закончился.
19 июля, 09:54
Гендиректор «Авангарда» сообщил, что в команде появится еще один нападающий
Имя нового форварда пока не раскрывается.
18 июля, 08:28
«Нам не хватает льда». В омском «Авангарде» передумали строить отель возле Арены
18 июля, 06:33
«Авангард» направил пострадавшим от паводка в Омской области 1 млн рублей
Также к благотворительной акции поучаствовал партнер хоккейного клуба.
4 июня, 10:30
В будущем сезоне игрой нападающих в омском «Авангарде» займется Антон Курьянов
Также генменеджер будет отвечать за большинство.
30 мая, 07:19
Гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков попал в базу «Миротворца»
Поводом послужила открытая тренировка по хоккею для детей участников СВО.
20 февраля, 04:19
2023
«Это не тот „Авангард“». Директор омской команды высказался о четырех поражениях
Герман Чистяков заявил, что в клубе изучат процесс подготовки к матчам и тактики.
1 октября 2023, 04:46
Максим Сушинский высказался о крупном провале омского «Авангарда» в игре с «Динамо»
Он отметил, что с обновлением состава омской команды игрокам нужно притереться друг к другу.
30 сентября 2023, 10:19
Поимка педофила в Омске, уход Мизулиной, новый гендиректор «Авангарда»
23 июля 2023, 07:38
В омском «Авангарде» генеральным директором назначили бывшего футбольного функционера
Герман Чистяков приступит к своим обязанностям с 1 августа.
21 июля 2023, 09:48

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