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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:34

Стало известно, на сколько выбыл форвард «Авангарда» Рид Буше

Стало известно, когда форвард «Авангарда» Буше вернется на лед после травмы

15 августа 2024, 07:29
Фото: ХК «Авангард»

Стало известно, на сколько выбыл форвард «Авангарда» Рид Буше

Американец упал на конек соперника на первом предсезонном матче с «Динамо».

На первом товарищеском матче межсезонья 12 августа нападающий Рид Буше получил травму. После игры в Минске его отправили на обследование. Спустя три дня в пресс-службе омского «Авангарда» сообщили, что на восстановление форварда понадобится месяц. Буше предстоит работа с реабилитологами клуба. Он вернется в Омск вместе с другими «ястребами».

Напомним, в конце первого периода форвард Илья Усов в составе «Динамо» толкнул американца на борт. Хоккеист упал бедром на конек соперника. Удар оказался неслабым, поэтому после падения на лед Буше больше не выходил на площадку.

Ранее травмировался еще один из лидеров «Авангарда» Владимир Ткачев. У него разрыв ахиллова сухожилия. Контракт с ним был перезаключен весной этого года. Сейчас он проходит лечение в Москве и прилетит в Омск только к началу турнира имени Блинова. Информации о том, когда он сможет вернуться к играм, пока нет.

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#Ольга Скворцова#Спорт#Авангард#Омск#Травма
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