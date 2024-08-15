Стало известно, когда форвард «Авангарда» Буше вернется на лед после травмы

Ранее травмировался еще один из лидеров «Авангарда» Владимир Ткачев. У него разрыв ахиллова сухожилия. Контракт с ним был перезаключен весной этого года. Сейчас он проходит лечение в Москве и прилетит в Омск только к началу турнира имени Блинова. Информации о том, когда он сможет вернуться к играм, пока нет.