В Омске массово закрывают детские сады: разбираемся почему

Posted 17 сентября, 04:30
Published 17 сентября, 04:30
Modified 17 сентября, 05:48
Updated 17 сентября, 05:48
В редакцию Города55 обратилась омичка, которая рассказала о внезапном закрытии детского сада №306. О том, что дошкольное учреждение на Романенко, 2А прекращает работу, родителям сообщили вечером в пятницу, 13 сентября.
«В семь часов вечера нам написала воспитательница, что сад закрывается, нужно забрать вещи. Почему так произошло, никто не сообщил. Говорят, якобы это все на месяц. Вчера дети пошли уже в другие сады. С завтрашнего дня открываются все группы, кроме трех, где что-то не исправлено. На сайте судебных приставов мы нашли информацию, что 29 августа была проверка, но о каких-то замечаниях ничего не сказано. Вечером будет собрание родительского комитета, где, надеюсь, объяснят, в чем дело», — рассказала омичка.
В омской мэрии нам подтвердили, что в детском саду №306 с 16 сентября закрыли три группы. Там будут выполнять работы, чтобы исправить нарушения пожарной безопасности. Детей распределили в другие группы сада.
В Федеральной службе судебных приставов по Омской области Городу55 сообщили, что учреждение закрыли из-за нарушения требований противопожарного режима. После внеплановой проверки оказалось, что наружные открытые лестницы неисправны, а в случае пожара ворота на подъезде к садику автоматически не откроются, тем самым к зданию не сможет подъехать спецтехника.
После этого суд признал БДОУ «Центр развития ребенка — детский сад №306» виновным в совершении административного правонарушения. Из-за этого детский сад закрыли на 30 суток. За это время необходимо отремонтировать здание, устранив нарушения пожарной безопасности.
«Поскольку такие решения подлежат немедленному исполнению, при поступлении исполнительного документа в отдел судебных приставов по Октябрьскому административному округу сотрудники ведомства выехали по адресу нахождения объекта, руководителю которого вручено постановление о запрете на осуществление учебной деятельности, а также требование не возобновлять деятельность до окончания срока административного постановления. В случае устранения нарушений возможно досрочное возобновление деятельности детского сада», — добавили в ведомстве.
Сотрудник омской службы судебных приставов опечатал учебные классы и группы. Однако, как сообщили в ФССП, в понедельник, 16 сентября, поступил судебный акт с новой информацией. В нем говорится, что закрыть нужно не все помещения сада.
«Приостановлению подлежит деятельность БДОУ г. Омска „Центр развития ребенка — детский сад №306“ в помещениях, расположенных на втором этаже здания, 2,7 групповых ячеек и кабинета заместителя заведующего, а также 7 и 8 групповых ячеек, кабинета ИЗО, спортивного зала, кабинетов инструктора физкультуры и логопеда, коридора, с правом осуществления ремонтных работ, необходимых для устранения нарушений требований пожарной безопасности, и работ, запланированных по графику текущего ремонта», — пояснили в ведомстве.
Омичка, обратившаяся в редакцию, после собрания родительского комитета добавила, что в саду необходимо делать ремонт четырех лестниц и ставить автоматические ворота, на которые министерство образования выделит деньги. Также, по ее словам, с родителей собирают средства на экспертизу.
Отметим, что тема с состоянием детских садов в Омске остается проблемной. Как сообщили Городу55 в департаменте образования, на начало учебного года в городе три дошкольных учреждения (№12/2, 310 и 388) признаны аварийными и не работают. Детей из них распределили по ближайшим аналогичным учреждениям.
Детский сад №310 на проспекте Мира, 65а закрыт еще с 2018 года. Здание должны снести, а потом на его месте построить новые ясли. Однако это станет возможным тогда, когда выделят достаточный объем финансирования. А учреждение №388 из-за больших затрат на восстановление планируют включить в программу капитального ремонта. Сад №12/2 закрыли осенью 2022 года. В департаменте образования омской мэрии сообщили, что сейчас сметная документация по капремонту здания находится на проверке. Если из федерального бюджета выделят деньги на работы, то садик приведут в хорошее состояние в последующие годы.
Кроме того, с 1 сентября частично закрыли еще один садик. В учреждении №206 приостановили деятельность двух групп, которые расположены на втором этаже. 47 воспитанников временно распределили в группы детских садов № 3,4,5,7,9,11.
«Как итог, в группе более 40 детей, а воспитателей и няня в том же количестве, что и были на одну группу. Департамент отписывается, что денег на ремонт нет. Чего ждем? Пока крыша сложится детям на головы?», — «бьют» тревогу родители.
Также, по данным департамента образования, в настоящее время не работает детский сад №314 в Нефтяниках, так как в учреждении ремонтируют инженерные сети. А с 5 августа этого года закрыли детский сад №351 на Московке-2. В июле кровлю здания повредил град. Все восстановить планируют до конца 2024 года, но только в случае выделения дополнительных средств на это.