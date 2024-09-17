В Омске массово закрывают детские сады: разбираемся почему

Детский сад №310 на проспекте Мира, 65а закрыт еще с 2018 года. Здание должны снести, а потом на его месте построить новые ясли. Однако это станет возможным тогда, когда выделят достаточный объем финансирования. А учреждение №388 из-за больших затрат на восстановление планируют включить в программу капитального ремонта. Сад №12/2 закрыли осенью 2022 года. В департаменте образования омской мэрии сообщили, что сейчас сметная документация по капремонту здания находится на проверке. Если из федерального бюджета выделят деньги на работы, то садик приведут в хорошее состояние в последующие годы.