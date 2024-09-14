Омичи боятся, что в детсаду рухнет крыша: в депобре назвали судьбу аварийных яслей

Posted 14 сентября, 04:30
Published 14 сентября, 04:30
Modified 14 сентября, 05:01
Updated 14 сентября, 05:01
Многие омичи жалуются в социальных сетях на удручающее состояние дошкольных учреждений. Так, недавно закрыли детский сад №206 на Стальского, 9а. По словам родителей, в некоторых помещениях протекает крыша, также стены и потолок покрыты грибком.
В департаменте образования Городу55 подтвердили, что с 1 сентября приостановили деятельность двух групп, которые расположены на втором этаже. 47 воспитанников временно распределили в группы детских садов № 3,4,5,7,9,11.
«Среднемесячная посещаемость в детском саду составляет 53-56%. В каждой функционирующей группе имеются в наличии 35 шкафов для одежды детей, 35 кроватей. Дети, посещающие дошкольные группы, обеспечены всем необходимым оборудованием, мягким и твердым инвентарем, индивидуальными постельными принадлежностями, посудой. В целях соблюдения санитарных норм и требований в функционирующих группах созданы условия для детей, подобрана мебель (столы и стулья), подходящая росту детей, для дневного сна дополнительно размещены раскладные кровати с жестким ложем», — добавили в ведомстве.
Крышу детского сада №206 приведут в хорошее состояние, если будет выделено дополнительное финансирование. После этого специалисты займутся ремонтом групповых ячеек. Эти вопросы находятся на контроле департамента образования.
Добавим, что в начале нового учебного года из-за аварийного состояния не работают еще три дошкольных учреждения — № 12/2, 310, 388.
Детский сад №310 на проспекте Мира, 65а должны снести, а потом на его месте построить новые ясли. Напомним, что здание закрыто еще с 2018 года. Как рассказали в депобре Городу55, строительство нового детсада будет возможным, если выделят достаточный объем финансирования. А из-за больших затрат на восстановление, учреждение №388 думают включить в программу капитального ремонта.
«В 2023 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада № 12/2, ведется процедура прохождения экспертизы достоверности определения сметной стоимости», — добавили в депобре.