Омичи боятся, что в детсаду рухнет крыша: в депобре назвали судьбу аварийных яслей

Детский сад №310 на проспекте Мира, 65а должны снести, а потом на его месте построить новые ясли. Напомним, что здание закрыто еще с 2018 года. Как рассказали в депобре Городу55, строительство нового детсада будет возможным, если выделят достаточный объем финансирования. А из-за больших затрат на восстановление, учреждение №388 думают включить в программу капитального ремонта.