В Омске из-за вспышки болезни на изоляцию отправили школьников 37 классов

В департаменте образования Городу55 сообщили о заболеваемости в образовательных учреждениях города. По данным на 16 сентября, в Омске из-за ОРВИ закрыли на карантин 37 классов в 15 школах. В дошкольных учреждениях тоже ситуация непростая: на изоляции находятся дети 8 групп в 8 садах. Напомним, что, по состоянию на 13 сентября, на карантине находились 22 класса в 10 школах.