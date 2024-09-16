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Posted 16 сентября, 11:00

Published 16 сентября, 11:00

Modified 16 сентября, 11:02

Updated 16 сентября, 11:02

В Омске из-за вспышки болезни на изоляцию отправили школьников 37 классов

В Омске из-за вспышки болезни на изоляцию отправили школьников 37 классов

16 сентября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
COVID-19
Непростая ситуация отмечается и в детских садах.

В департаменте образования Городу55 сообщили о заболеваемости в образовательных учреждениях города. По данным на 16 сентября, в Омске из-за ОРВИ закрыли на карантин 37 классов в 15 школах. В дошкольных учреждениях тоже ситуация непростая: на изоляции находятся дети 8 групп в 8 садах. Напомним, что, по состоянию на 13 сентября, на карантине находились 22 класса в 10 школах.

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 9 по 15 сентября в Омской области зарегистрировали 381 случай заболеваемости COVID-19. Это на 1,1% выше, чем неделей ранее.

Напомним, что класс или группу в яслях отправляют на дистант в период высокой заболеваемости, если отсутствует больше 20% детей. Образовательный процесс приостанавливают минимум на неделю.

Еще 381 случай. Омичи продолжают заражаться коронавирусом
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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Роспотребнадзор#Дети#ОРВИ#Карантин#COVID-19#Заболеваемость#Школы
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