В Омске из-за вспышки болезни на изоляцию отправили школьников 37 классов

Posted 16 сентября, 11:00
Published 16 сентября, 11:00
Modified 16 сентября, 11:02
Updated 16 сентября, 11:02
В департаменте образования Городу55 сообщили о заболеваемости в образовательных учреждениях города. По данным на 16 сентября, в Омске из-за ОРВИ закрыли на карантин 37 классов в 15 школах. В дошкольных учреждениях тоже ситуация непростая: на изоляции находятся дети 8 групп в 8 садах. Напомним, что, по состоянию на 13 сентября, на карантине находились 22 класса в 10 школах.
По данным Роспотребнадзора, за неделю с 9 по 15 сентября в Омской области зарегистрировали 381 случай заболеваемости COVID-19. Это на 1,1% выше, чем неделей ранее.
Напомним, что класс или группу в яслях отправляют на дистант в период высокой заболеваемости, если отсутствует больше 20% детей. Образовательный процесс приостанавливают минимум на неделю.