Ответственные за полив: «Братья Грин» из Омска получат почти 10 млн за Городской сад

Posted 16 сентября, 08:33
Published 16 сентября, 08:33
Modified 16 сентября, 08:45
Updated 16 сентября, 08:45
16 сентября городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракт на сумму 9,693 млн рублей с местной компанией «Братья Грин». За эти деньги фирма должна сделать на территории Городского сада в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко, Ленина и Броз Тито автоматизированную систему капельного полива.
На выполнение всей работы у «Братьев Грин» остается не так много времени: к 30 сентября все должно быть готово. Подрядчик установит в Городском саду больше 100 рассеивателей воды, комплект необходимой автоматики, насосы и емкости. Сам обновленный Городской сад после трехлетнего благоустройства должны открыть уже на этой неделе, 18 сентября. Обновление обошлось примерно в 300 млн рублей.
Отметим, что компания «Братья Грин» принадлежит Евгению Зинченко. По итогам 2023-го ее выручка и чистая прибыль снизились — первая до 83 млн рублей, вторая до 1,1 млн. Фирма известна в Омске по благоустройству многих территорий, в том числе Аллеи олимпийских чемпионов, но далеко не всегда все происходило гладко. А недавно Зинченко решил открыть два винных ресторана на Ленина.