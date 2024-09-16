Ответственные за полив: «Братья Грин» из Омска получат почти 10 млн за Городской сад

На выполнение всей работы у «Братьев Грин» остается не так много времени: к 30 сентября все должно быть готово. Подрядчик установит в Городском саду больше 100 рассеивателей воды, комплект необходимой автоматики, насосы и емкости. Сам обновленный Городской сад после трехлетнего благоустройства должны открыть уже на этой неделе, 18 сентября. Обновление обошлось примерно в 300 млн рублей.