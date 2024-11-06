Грязная посуда и стафилококк: на Казачьем рынке в Омске закрыли гастробар

В заведении, как выяснилось во время проверки Роспотребнадзора, могли вынести гостям блюдо в немытой посуде или же приготовить еду из просроченных ингредиентов.