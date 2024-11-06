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Закрытие

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2024
Зима все ближе. В Омской области закрылась первая паромная переправа
6 ноября, 11:49
В Омске закрылась популярная сеть булочных-кондитерских «У Ганса»
Объявление о закрытии производства появилось на дверях кондитерской по улице 10 лет Октября, 113.
4 ноября, 13:43
Напрасно ждали. Омское кафе «Чайная юрта» на Зеленом острове объявило о закрытии
5 октября, 09:50
Стало известно, когда ферма «Омский страус» уйдет на зимние каникулы
30 сентября, 13:06
В Омске массово закрывают детские сады: разбираемся почему
17 сентября, 04:30
В омских Нефтяниках закрыли единственный роддом. Объясняем, почему
2 сентября, 08:06
Грязная посуда и стафилококк: на Казачьем рынке в Омске закрыли гастробар
В заведении, как выяснилось во время проверки Роспотребнадзора, могли вынести гостям блюдо в немытой посуде или же приготовить еду из просроченных ингредиентов.
8 августа, 04:21
Занятия отменяются. В омской школе № 89 треснула и отъехала стена
16 апреля, 02:54
Заинтриговали. Омское бистро «Птичка» закрывается для «перерождения»
30 марта, 05:55
Омская сеть АЗС «Топлайн» закрывает свои филиалы в Новосибирске
Несколько из заправок уже прекратили работу, еще три должны закрыться до 4 апреля.
1 марта, 13:20
Больше не вывести. В России перестал работать QIWI Кошелек
21 февраля, 10:56
В центре Омска на месте популярной пиццерии откроется новое заведение
13 февраля, 11:57
Распродают бани и беседки. Омский этно-парк «Ферма» заявил о вынужденном закрытии
31 января, 12:39
2023
Один из популярных пунктов выдачи загранпаспортов закрыли на ремонт
Отделение перестанет работать с 4 декабря.
1 декабря 2023, 11:26
«Закрыто навсегда». В Омске прекратила работу крупная сеть аптек
27 ноября 2023, 09:27
«Оптимальное решение». В Омске закрылись ресторан «Маниллов» и сигарный клуб Manilla
Заведения располагаются в бизнес-центре на улице Гагарина.
1 ноября 2023, 05:05
В конце августа в Омске навсегда закроется магазин OBI
13 августа 2023, 05:37
С 1 июня в 15 районах Омской области закроются налоговые пункты
Теперь получить услуги можно с помощью онлайн-сервисов.
17 мая 2023, 08:43
Омская пиццерия «Пиццот» закрыла филиал из-за смены формата заведения
Пиццерия превратится в остерию.
14 мая 2023, 10:22
Никаких больше вакцин и ДНК-тестов. В Омске закрылся медцентр с 20-летней историей
1 февраля 2023, 10:11

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